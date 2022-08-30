Mağdur avukatı SÖZCÜ’ye konuştu: Parayı ne yaptığı merak konusu

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 21 sanığın toplamda 40 bin 564’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın firari sanığı Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’ta yakalandığı açıklanmıştı. Mağdur avukatlarından Sezayi Balkan, “Sanığın dolandırıcılık eylemine konu parayı ne yaptığı merak konusudur. Umarız söz konusu paraların varlığı araştırılır ve bu kapsamda yer alan paralara ulaşılıp el koyma işlemi gerçekleştirilir” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer, sistemi kapatarak 20 Nisan 2021 tarihinde yurt dışına kaçmış, olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve yurt dışında firari olan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında, 21 sanığın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Yönetme, Örgüte Üye Olma”, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 40 bin 564’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istemiyle dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, bu suçlar sebebiyle toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu belirtilmişti. Faruk Fatih Özer’in abisi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 6 sanığın Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklu yargılandığı dava kapsamında, Faruk Fatih Özer hakkında da kırmızı bülten kararı bulunuyordu.

MAĞDUR AVUKATI

Resmi makamlarca konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmediğini belirten mağdur avukatı Sezayi Balkan SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Ancak sanığın şuanda Arnavutluk makamlarınca gözaltında olduğu ve iade prosedürünün gerçekleşeceği ifade edilmektedir. Bu çok güzel bir gelişme. Umarız bir an önce iade prosedürü gerçekleşir ve yargılama faaliyeti kaldığı yerden devam eder. Tabi biz bu noktada hala bir şey söylemek istemiyoruz.

Zira öncelikli olarak sanık hakkında iade prosedürünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin netleşmesi gerekmektedir. Bu bakımdan her ne kadar bu duruma sevinmiş olsak da sanık ülke topraklarına girene kadar ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var” dedi.

MAĞDURLARIN SÜRECİ MERAK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Konuyla ilgili kendisine ulaşan mağdurlarda sevinç ve merak duygusu uyandığını söyleyen avukat Balkan, “Haklarımızı alabilecek miyiz veya bundan sonraki gelişmeler ne olacak gibi sorularla karşı karşıya kalmaktayız.

Belirtmek isterim ki 400 binden fazla kişinin mağdur olduğu bir olayda toplamda 2500 kadar kişi şikayetçi olmuştur. Ancak bir kısmı, kısmi ödeme alarak şikayetinden vazgeçmiştir. Bundan sonraki süreçte kalan müştekiler bakımından zararların kısmi değil tam olarak giderilmesi ve böylece şikayetten vazgeçirme konusu gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Avukat Balkan mağdurların dosyaya müdahil olmaları gerektiğini belirterek, mağdurlara şu uyarıyı yaptı; “Derhal harekete geçmelerinde fayda var. Zira dosya kapsamında yargılama başladı ve suçla ilgili asıl fail olan sanık Faruk Fatih Özer yakalanmıştır. Mağdurların haklarına kavuşabilmeleri için bir an önce dosyaya müdahil olmaları gerekiyor. Mağdurlar, derhal suç duyurusunda bulunarak süreci başlatılabilirler.

Dolandırıcılık suçu bakımından şikayet için süre bakımından engel teşkil eden bir durum söz konusu değildir. İddianamede yer alan şekliyle 40 bin yıl gibi bir hapis cezası alma durumu söz konusu. Bu ceza göz önünde bulundurulduğunda sanığın tüm mağdurların zararlarını tazmin edebileceğini düşünmekteyiz. Zira böylesi bir durumda şahsın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması gündeme gelecektir. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması durumunda şüphelinin cezası yarı oranda azalabilecektir” şeklinde konuştu.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Müştekilerin zararlarının giderilmesi konusunun gündeme geldiğini hatırlatan Avukat Balkan şunları söyledi: “Öte yandan kafa kurcalayan başka bir soru da şudur: Son 3-4 aydır sanığın yakınlarının kısmi zarar gidermesi konusu gündemdeydi. Bu bakımdan bu bir yakalama işlemi mi yoksa önceden planlanmış bir çalışma mı sorusunu gündeme getirmektedir.

Tabi ki her ne olursa olsun şahsın yakalanması ve ülkeye getirilmeye çalışılması, yargı mercileri karşısında hesap verecek olması olumlu bir gelişmedir. Sanığın dolandırıcılık eylemine konu parayı ne yaptığı merak konusudur. Umarız söz konusu paraların varlığı araştırılır ve bu kapsamda yer alan paralara ulaşılıp el koyma işlemi gerçekleştirilir.”

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