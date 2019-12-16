Kategoriler
Futbol Spor

Magnus Carlsen Fantezi Premier Lig’de zirvede!

Satrançta son 10 yıla damgası vuran dünya şampiyonu Magnus Carlsen, Fantasy Premier League’de haftayı lider kapadı. 7 milyonun üzerinde kişinin oynadığı oyunda herkesi geçmeyi başaran büyük usta, strateji konusundaki kabiliyetini burada da gösterdi. Carlsen, Twitter hesabındaki biyografi bölümündeki yazıyı “Dünya […]

Satrançta son 10 yıla damgası vuran dünya şampiyonu Magnus Carlsen, Fantasy Premier League’de liderliğe yükseldi.

11 Eylül 2019 Vahap Şanal, Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen`i mağlup etti Satrancın Norveçli Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen, bir satranç sitesinde oynadığı yıldırım maçında Türk Büyükusta Vahap Şanal ile karşılaştı. Vahap Şanal herkesi şaşırtarak Carlsen`i mağlup etmeyi başardı. İlgili Haberi Oku

7 milyonun üzerinde kişinin oynadığı oyunda herkesi geçmeyi başaran büyük usta, strateji konusundaki kabiliyetini burada da gösterdi. Carlsen, Twitter hesabındaki biyografi bölümündeki yazıyı “Dünya Satranç Şampiyonu, klasman lideri ve aktüel olarak Fantasy Premier League sıralamasında 1.” şeklinde değiştirdi.

Carlsen 1 puan farkla lider konumda bulunuyor. Bu akşam Brighton-Crystal Palace arasında oynanacak 17. haftanın son karşılaşmasıyla sıralama değişebilir.

Ünlü sporcu, the Guardian’la yaptıkları yazışmada “Hem optimist hem Optamistim” diyerek lig istatistiklerini detaylı bir biçimde takip ettiğini söylemişti. Buna karşın Carlsen, başarısında şanslı olmasının da payı olduğunu söylüyor.

Son güncelleme 16:04 | 16 Aralık 2019

Fantasy Premier League FPL ingiltere premier lig Magnus Carlsen
Reklamlar

Yazar Alaturka Online

Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi.
First Turkish American Newspaper -
Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu !
Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz!
Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler.
Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?