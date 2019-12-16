Magnus Carlsen Fantezi Premier Lig’de zirvede!

Satrançta son 10 yıla damgası vuran dünya şampiyonu Magnus Carlsen, Fantasy Premier League’de liderliğe yükseldi.
7 milyonun üzerinde kişinin oynadığı oyunda herkesi geçmeyi başaran büyük usta, strateji konusundaki kabiliyetini burada da gösterdi. Carlsen, Twitter hesabındaki biyografi bölümündeki yazıyı “Dünya Satranç Şampiyonu, klasman lideri ve aktüel olarak Fantasy Premier League sıralamasında 1.” şeklinde değiştirdi.
Bio needed an update pic.twitter.com/Wc7z0FUVuj
— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) December 14, 2019
Carlsen 1 puan farkla lider konumda bulunuyor. Bu akşam Brighton-Crystal Palace arasında oynanacak 17. haftanın son karşılaşmasıyla sıralama değişebilir.
Ünlü sporcu, the Guardian’la yaptıkları yazışmada “Hem optimist hem Optamistim” diyerek lig istatistiklerini detaylı bir biçimde takip ettiğini söylemişti. Buna karşın Carlsen, başarısında şanslı olmasının da payı olduğunu söylüyor.