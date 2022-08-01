Mahalle halkı “Kanal İstanbul” sürgününe karşı eylem yaptı

Kanal İstanbul ve çevresine kurulacak Yenişehir projesine karşı yıllardır evlerini koruma mücadelesi veren Başakşehir Şahintepe Mahallesi halkı, şimdi de acele kamulaştırma kararlarıyla mahallelerinden sürgün edilmek isteniyor. Mahalle halkı, kamulaştırma kararlarına karşı eylem yaparak sürgüne karşı çıktı.

Sözcü İstanbul

“Şahintepe Halk Dayanışması”nın çağrısıyla Şahintepe Mahallesi’ndeki İskender Esma Cami önünde 31 Temmuz günü gerçekleştirilen eylemde, “Şahintepe halkındır halkın kalacak”, “Barınma hakkı engellenemez”, “Şahintepe’yi rantçılara meze yaptırmayacağız” pankartları taşındı. Mahalle halkı adına yapılan ortak açıklamada kentsel dönüşüm projelerinde mahalle halkının dikkate alınması talep edilerek “Bizleri yok sayan anlayışı kabul etmiyoruz” denildi.

İstanbul Şahintepe Halk Dayanışması adına konuşan Cengiz Tokmak yaşatılan mağduriyete dikkat çekerek “Yıllardır emek harcayarak, bin bir zorlukla inşa ettiğimiz Şahintepe’de rant oyunlarının ardı arkası kesilmiyor” diye konuştu.

“YOKSULUN TAPUSU ZENGİNE MEZE YAPILIYOR”

Eyleme destek veren CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise AKP‘li Başakşehir Belediyesi’nin rant uğruna binlerce vatandaşı mağdur ettiğini savunarak “Yoksulun tapusu zengine meze yapılıyor” dedi. Şahintepe’yi Şahintepelilerin inşa ettiğini vurgulayan Karabat, acele kamulaştırma kararının vatandaşın malına çökmek için kılıf haline getirildiğini söyledi. Bölgede zorunlu kentsel dönüşümü yürüten şirketin Başakkent AŞ. olduğunu açıklayan Karabat, şirketin birçok bölgede vatandaşın malına çöktüğünü söyledi.

“BURAYI KATARİSTAN YAPMAK İSTİYORLAR”

Karabat “Ortada bir yürütmeyi durdurma kararı var. Ancak Başakşehir Belediyesi kanunsuz iş yapıyor. Herkesten önce kanuna uyması gereken kurumlar, ne yazık ki kanun tanımıyorlar. Burası Kanal İstanbul güzergahında bulunuyor. AKP’nin siyasi ömrü bitiyor. Onların kanal yapacakları da yok. Öyle bir dertleri de yok. Tek istekleri ‘Yenişehir’ adı altında deniz manzaralı lüks villalar yapmak, burayı Kataristan yapmak” diye tepki gösterdi.

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