Mahalle halkının ağaç katliamına isyanı

Antalya Hisarçandır, Yarbaşçandır ve Üçoluk mahallelerinde oturan vatandaşlar, bölgedeki ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kepçelerle ağaç katliamı yapıldığını belirterek duruma tepki gösterdi. Ormanlık alanda toplanan yaklaşık 50 kişi, ellerinde ‘Harman vakti geçti ey haramiler’, ‘Rant için değil halk için yasa istiyoruz’, ‘Köylü toprağına sahip çık’ yazılı pankartlarla ağaçlar içinde bir süre yürüyüş yaptı.

SİLAH VE SOPALARLA SALDIRILDI İDDİASI

Kalabalık adına konuşan Kadir Bilgin, 1 yıldır bu sorunla sürekli karşı karşıya geldiklerini söyledi. Hazine ve orman arazilerinin birtakım kişiler tarafından işgal edildiğini öne süren Bilgin, “Ağaçları kesen, hazine arazilerini sahiplenmeye çalışan bu kişiler ağaçlara ve araziye sahip çıkmaya çalışan köylüleri de darp edip tehdit ediyor. Bu kişiler Yarbaşçandır’da 5 kişiye silah ve sopalarla saldırdı. Saldırganların ikisi yakalandı” dedi.

‘ARKAMIZDA SİYASİ VE BÜROKRATLAR VAR’

Ağaç katliamını yapanların mahalle halkını tehdit ederken ‘Arkamızda siyasi ve bürokratlar var’ dediklerini de iddia eden Bilgin, “Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu topraklar bize atalarımızın emaneti. Hazine arazilerinin öncelikli kullanım hakkı da tapusu olan köylülere aittir. Tehdit, darp ve şantajla bu alan çökmeye çalışan kişilere engel olunmalıdır” diye konuştu.

‘HER ZAMAN KÖYLÜNÜN YANINDAYIZ’

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar da devletin burada ve köylülerle birlikte olduğunu belirterek, “Konuyu yakından takip ediyoruz. Her zaman köylünün yanındayız. Konuyu 1 yıldır takip ediyoruz. Gerekli mercilerle görüştük. Kısa zamanda çözüme kavuşturacağız” dedi.

‘BU GELENLER BURANIN YERLİSİ DEĞİL’

Arsa sahiplerinden Şükran Bilgin de (75), “Biz bu yerin sahibiyiz. Bu gelenler buranın yerlisi değil. Tapulu yerimizle neden uğraşıyorlar? Ben bunları deyince ‘Biz devletin adamıyız izinle geliyoruz’ dedi. Bize küfrettiler. Bu kişiler yabancı burada yakınları bile yok” diye konuştu.

Öte yandan, köylülerin iddia ettiği karşı gruptan birkaç kişinin ellerinde uzun namlulu tüfek ve sopalarla geldiği anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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