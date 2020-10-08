Mahalle muhtarı karantinadaki Kovid-19 hastalarının alışverişini yapıyor

İSTANBUL (AA) – KENAN IRTAK – Eyüpsultan ilçesinin Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan, Kovid-19 nedeniyle evlerinde karantina altında olan mahalle sakinlerinin yardımına koşuyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1979 yılında doğan Süleyman Özcan, Eyüpsultan'ın tarihi mahallelerinden biri olan Düğmeciler'de 30 yıldır ikamet ediyor. Evli ve 2 çocuk babası Özcan, 31 Mart 2019'da yapılan seçimde muhtar oldu. Seçim vaatlerinden biri olan "Etkin Sosyal Muhtarlık" projesini hayata geçiren Özcan, yaklaşık 20 bin nüfusa sahip mahallesinin tüm sorun ve dertleriyle bizzat ilgileniyor.

Proje kapsamında yaşlılar ve engellilere öncelik veren Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında bu iki grubu yalnız bırakmadı. Özcan, kurduğu motorize ekiplerle gece gündüz demeden yaşlı ve engellilerin yardımına koştu.

Muhtar Süleyman Özcan, projesi kapsamında Kovid-19'a yakalanan ve evinde iyileşmeyi bekleyen hastalar ile bu hastalarla teması olan kişilerin ihtiyaçları için seferber oldu. Her sabah hastalar ve temaslıları bizzat arayan Özcan, bu kişilerin market, pazar, kırtasiye ve ilaç ihtiyaçlarını temin ediyor.

– "Ulaşamadığımız varsa bizzat evine gidiyoruz"

Çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özcan, sabahtan akşama kadar muhtarlıkta oturan, mesai saati bitince paydos eden muhtarlık dönemini kapattığını söyledi. Hep vatandaşların arasında ve arazide olduğunu anlatan Özcan, vatandaşların hastasıyla cenazesiyle ilgilenen, ihtiyaç sahiplerine yardım eden, fakir fukaranın yardımına koşan muhtarlık sürecini başlattıklarını kaydetti.

Seçim döneminde söz verdiği birçok vaadi gerçekleştirme imkanı bulduğunu, pandemi sürecinde de ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özcan, şöyle devam etti:

"Mahalledeki Kovid-19 hastaları ve temaslılara ilişkin çalışmamız var. Kaymakamlıktan mahallemizde Kovid-19 hastaları ve onların temaslılarının listesi bize geliyor. Biz bunları tek tek arıyoruz, 'Evden çıkmayın bir ihtiyacınız, bir talebiniz olduğu zaman cep telefonumdan beni arayın' diye söylüyoruz. Ciddi anlamda bir sıkıntı olmasın diye bunu yapıyoruz. Taleplerini bildiriyorlar biz de bunları alıp evlerine teslim ediyoruz.

Genelde ev ortamında ekmek, su, çocuk bezi gibi market alışverişleri, gıda ile ilgili taleplerde bulunuluyor. Bunlarla alakalı yardımcı oluyoruz. İlaç ve temel ihtiyaç maddeleri konusunda gücümüzün yettiği kadar yardımcı oluyoruz. Günlük rutin olarak herkesi arıyorum. Ulaşamadığımız varsa bizzat evine gidiyoruz. Zile basarak, evde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Çıkmış mı çıkmamış mı? Evden çıkmamaları yönünde uyarıyoruz. İşin ciddiyetini ve vahametini anlatıyoruz."

– 1.000 kişilik WhatsApp grubu kurdu

Mahalle sakinlerini bilgilendirmek için WhatsApp'ta 1.000 kişinin bulunduğu bir grup kurduğunun bilgisini veren Özcan, şöyle konuştu:

"Mahallede olan cenaze bilgisini paylaşıyoruz. Evinde eski eşyası olanlar var. Bunları çöpe atmak yerine, israfın önüne geçmek için fotoğrafını istiyoruz. WhatsApp üzerinden bunun fotoğrafını atıyor bana insanlar. Ben de o gruplardan paylaşıyorum. İhtiyaç sahibi olan varsa gidip o evden alıyor. Bütün her şeyi mahalle içerisinde çeviriyoruz.

Cenazesi olan bir vatandaştan haberim olur olmaz hemen evlerine gidiyorum. İşlerinin tümünü hallettikten sonra cenaze yeri ve bilgilerini mahalledeki din görevlileri ile WhatsApp üzerinden paylaşıyorum. 4 camiden aynı anda sela okunuyor. Vatandaşın acısını bir nebze olsun paylaşıyoruz."

Özcan, ramazan ayında da önemli çalışmalar yaptıklarını, özellikle koronavirüs sürecinde işten çıkarılan, ücretsiz izne gönderilen ya da dükkanlarını kapatmak zorunda kalan kişilerin yardımına koştuklarını dile getirdi.

Bu kişilere yardım ulaştırabilmek için WhatsApp grubu ve sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunduğunu anlatan Süleyman Özcan, "Dedim ki 'İhtiyacı olan her mahalle sakinimiz gelsin kardeşiyle sohbet etsin. Buraya bir günde 150 kişi geldi. Bu ramazanda 650 haneye gıda ve nakdi yardım yaptık. Komşularımız gelip 'Muhtarım biz senin çabanı görüyoruz, neler yaptığını görüyoruz. Al benim zekatımı dağıt, benim hayrıma.' dedi." ifadelerini kullandı.

Ramazanda 100 binin üzerinden nakdi yardım, 650 market kartı dağıttıklarını, bir hayırseverin desteğiyle 50 yetim ve öksüz çocuğu bayramda giysi aldıklarını belirten Özcan, "50 aileye, mahallemizden bir kasap bir tane tavuk, birer kilo kıyma koyarak poşetlemiş. Onları ihtiyacı olanlara dağıttık. Kuaför bir arkadaşımız 50 yetim, öksüz, engelli çocuğu Kurban Bayramı'nda tıraş etti. Onların mutluluğunu görmek başka bir şeydi." dedi.

– "Muhtarımız her gün arıyor sağ olsun"

Özcan, Kovid-19 nedeniyle evinde karantinada olan mahalle sakini Ercan Özfidan'dan telefonla gelen siparişler üzerine, marketten alışveriş yaparak, malzemeleri evine götürdü.

Özcan, evinden sarkıttığı sepete siparişlerini yerleştiren Muhtar Özcan'a teşekkür etti. Özcan'ın hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ercan Özfidan, "Muhtarımız her gün arıyor, sağ olsun. İhtiyaçlarımız konusunda yardımcı oluyor. Allah ondan razı olsun." dedi.