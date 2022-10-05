Mahalledeki kadınların kâbusu yakalandı

İstanbul’da aynı mahallede tanımadıkları bir kişinin kendilerini takip ettiğini söyleyen 3 kadının şikayeti polisi harekete geçirdi. İncelenen güvenlik kameralarından kadınları evlerine kadar takip ettiği anlaşılan şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

Sarıyer, Hisarüstü Mahallesi’nde mayıs ayında mahalledeki bir genç kadını takip eden bir kişi mahalleyi ayağa kaldırmıştı. Aynı şüpheli 27 Eylül’de yeniden ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bir kadın da evine giderken, peşinde bir kişinin olduğunu fark etti. Ancak okuldan bir öğrencidir diyerek umursamadı.

Evine gidince alt komşundan telefon gelince durumun farkına vardı. Genç kızın komşusu , “Senin peşinden gelen bir erkek evi izliyor. Bu kişi mayıs ayındaki sapık olabilir” diyerek dışarıya çıktı. Şüpheli bu durum üzerine kaçarak izini kaybettirdi.

BOŞ ALANDAN EVLER İZLİYORDU

Aynı şüphelinin başka bir kadını daha takip ettiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda, takip ettiği kişinin evinin önünde bekleyen kişinin, kadının erkek arkadaşı tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

Ancak şüphelinin “Arkadaşımı bekliyordum” diyerek kurtulduğu anlaşıldı. Kameralara bakınca şüphelinin mahallede boş bir alana girerek mahalledeki bazı evleri izlediği öğrenildi.

KONUT DOKUNULMAZLIĞI VE ISRARLI TAKİP

Sapık korkusu yaşanan mahallede önceki gün yeniden aynı şüpheli görüldü. İddiaya göre, şüpheli mayıs ayında peşine düştüğü genç kızı takip ediyordu. Durum fark edilince mahalleli devreye girerek o şüpheliyi yakalayarak Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. H.B. adlı şüpheli hakkında “Konut dokunulmazlığı” ve “Israrlı Takip” suçundan işlem yapıldı.

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