Mahalleli hırsızlık şüphelisini direğe bağladı

Bursa’da ilginç olay… 25 yaşındaki R.P., aydınlatma direğine bağlanmış halde bulundu. R.P’nin bağlı olduğu direğe “Ben hırsızım, mahalleli beni bu hale getirdi” şeklinde notlar yapıştırıldığı görüldü.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir kişi aydınlatma direğine zincirle bağlanmış halde bulundu.

Küplüpınar Mahallesi 2. Cami Sokak’ta bir kişiyi darp edilmiş ve aydınlatma direğine zincirlerle bağlanmış halde görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler R.P.’yi (25) bulunduğu yerden kurtardı.

R.P. polis ekiplerine 5-6 kişilik grubun kendisini hırsızlık şüphesiyle darp ettiğini, ayrıca telefon ve cüzdanının da bu kişiler tarafından alındığını iddia etti.

112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan R.P., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayrıca, R.P.’nin bağlı olduğu direğe “Ben hırsızım, mahalleli beni bu hale getirdi” şeklinde notlar yapıştırıldığı görüldü. R.P.’nin hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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