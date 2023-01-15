Mahalleli kendi yolunu kendi yaptı, belediye ise AKP meclis üyesinin yolunu

Giresun’un Bulancak ilçesinin Kızılot mahallesinde bozuk olan yolun onarılmasında kullanılacak olan beton asfaltın, ilçe belediyesinin AKP’li meclis üyesinin bahçe içerisindeki evine giden yola döküldüğü iddia edildi. Mahalle Muhtarı Şevki Başdemir, AKP’li meclis üyesinin usulsüzlük yaptığını ileri sürerek, “Belediye meclis üyesi yetkisini kullanarak sokağa dökülmesi gereken betonu kendi evinin yoluna döktürdü” dedi.

AKP’li Bulancak Belediyesi yaklaşık 15 ay önce Kızılot mahallesinde bir eve su vermek için çalışma yaparken anayolun bir kısmını kazımak zorunda kaldı. Asfaltın ortasında meydana gelen çukuru ise toprakla kapatarak gitti.

Zamanla toprak çökünce çukur daha da derinleşti ve vatandaşlar ile araç sahipleri zorluk yaşamaya başladı. Mahalle muhtarı Şevki Başdemir’de belediyeye başvurarak yolun bozulan yerlerinin yapmasını ve bir sokağın asfaltlanmasını istedi.

Uzun bir süre sonra belediye, mahallede Mantarlık sokağının beton asfalt yapılmasına karar verirken anayoldaki çukurlar için bir çalışma yapmadı. Mahalle muhtarı Başdemir ise, beton asfaltın sokak için değil AKP’li Meclis Üyesi Mustafa Yeriş’in bahçe içerisindeki evine giden yola döküldüğü iddia ederek tepki gösterdi.

Mahalleli bozuk olan yolu kendi imkanlarıyla tamir etti

“MECLİS ÜYESİ YETKİSİNİ KULLANDI”

Mahalle sakinlerinin hakkını kimseye yedirtmeyeceğini dile getiren Muhtar Başdemir, AKP’li Meclis Üyesi Yeriş’i usulsüz iş yapmakla suçladı.

Yapılan usulsüzlüğe tepki gösteren Şevki Başdemir, “Mayıs ayında Mantarlık sokakta beton asfalt yapılması belediye tarafından programa alındı. Ancak, Mustafa Yeriş, belediye meclisi üyesi yetkisini kullanarak, Belediye Başkanı Recep Yakar’ın talimatıyla beton çalışmamızı kendi arazisine, bahçe içerisindeki yollara çekti. Özel mülküne giden yolu beton döktürdü. Ben buna tepkimi koydum. Tepkimi koyunca Bulancak belediye başkanı bana kin besledi. Hatta başkan benim kalemimi kırdığını, mahallemize çivi çakılmayacağını söylemeye başlamış. Ana yol üzerinde açılan çukuru da kapatmadılar. Biz de kendi imkanlarımızla kapattık” dedi.

Muhtar Başdemir, Belediye Başkanı Recep Yakar ile meclis üyesi Mustafa Yeriş’in akrabaları ve kendilerine yakın olan kişilerin evlerinin önlerinin dahi belediye imkanlarıyla beton döküldüğünü ileri sürdü.

AKP’li meclis üyesinin evine giden yolu belediye asfaltladı

“BAŞKANDAN RİCA ETTİM”

Muhtar Başdemir’in iddialarına sosyal medyadan cevap veren Meclis Üyesi Mustafa Yeriş, evine giden yolu 2018 yılında kendi imkanlarıyla açtırdığını söyleyerek, “Mantarlık yolunda Recep Yakar başkanımızın talimatıyla betonlama çalışması yapıldı. Başkanıma rica ettim 350 metre yol betonlandı. Belediye bağış yaptım 1.000 torba çimento. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Sen kendi işine bak, benim hesabımı yapma. Vatandaş kimin ne olduğunu iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

ÇUKURU CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ KAPATTIRDI

1.5 yıl önce mahallede bulunan eve su vermek için Bulancak Belediyesi tarafından yapılan çalışma sırasında açılan ve bir türlü kapatılmayan çukur ise ilçe belediyesinin CHP’li Meclis üyesi Ertan Zere ile bir vatandaş tarafından kapatıldı. Kendi imkanlarıyla beton asfalt aldıklarını söyleyen Zere, “Mahalle Muhtarı Şevki Başdemir Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar’a durumu defalarca bildirmesine rağmen Belediye herhangi bir çalışma yapmamış ve çukurları kapatmamıştır. Vatandaşları ve sürücüleri mağdur etmiştir. Halkımızın mağduriyetinin devam etmemesi adına ben ve Mesut Aydın kendi imkanlarımızla özel bir firmadan beton aldık. Kızılot Mahalle muhtarı Şevki Başdemir ve bir kaç arkadaşımız çukuru çakıl ve kum ile doldurduktan sonra aldığımız beton dökülerek yol elverişli hale gelmiş oldu” diye konuştu.