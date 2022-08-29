Mahalleli kentsel dönüşüm ısrarına isyan etti

İstanbul Güngören ilçesine bağlı Tozkoparan’da kentsel dönüşüm ısrarı tepkilere rağmen devam ediyor. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken AKP’ye oy veren bir mahalleli isyan etti.

Fırat FISTIK

İstanbul Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesi tepkilere rağmen sürüyor.

Sabah erken saatlerde bölgeye gelen yüzlerce polis eşliğinde mahallede yıkımlar yeniden başladı. Sokakların giriş çıkışlarını kapatan çevik kuvvet ekipleri, vatandaşların yıkılan evlerinin olduğu bölgeye girmesine izin vermedi. Mahallelinin açtığı yürütmeyi durdurma davalarında avukatlık yapan Onur Cingil, şu paylaşımı yaptı:

“Tozkoparan’da sabah baskını yapan polisler mahalle girişinde bölgenin avukatı olarak beni alana almamakta… Polislerden anonslar var. Avukat, basın mensubu, siyasiler kimse alınmayacak diye! Bu faşizmdir!”

“BUGÜNE KADAR AK PARTİ’YE OY VERDİM”

CHP Milletvekili Gürsel Tekin de alana giderek vatandaşları dinledi. Tozkoparan’da oturan bir vatandaş şunları söyledi:

“Bütün gece uyumadık, sabaha kadar bekledim. 4 bina dışında bizim de altyapılarımızı kesecekler mi diye. 30 yaşındayım. ilk oyumdan son oyuma kadar AK Parti’ye oy verdim. O kadar polis var ama kendimi güvende hissetmiyorum. O polisler beni evimden atmak için buradalar bunu biliyorum. Oradaki ağaçlar apartmanın boyundan uzun. O ağaçları katledecekler. Gerçekten kendimi güvende hissetmiyorum.”

Daha önce de Tozkoparan’daki evlerin elektrik, su ve doğalgazları kesilmiş, mahallelinin itirazları yok sayılmıştı.

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