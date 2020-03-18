“Mahallenin gençleri” tarihi sokağın yaşlı sakinlerine kolonya dağıttı

KOCAELİ (AA) – İzmit Tarih Koridoru Derneği üyeleri, tarihi Kapanca Sokak’ta yaşlıların evden çıkmaması için kapı kapı dolaşıp kolonya dağıttı.

Gazetecilere açıklama yapan dernek başkanı Nükhet Özcan, derneklerinin Akçakoca ve Hacıhasan mahallelerinde Azize Santa Barbara ve tarihi Orhan Camisiyle başlayan lokasyonda Kapanca Sokak, Kasr-ı Humayun, Cümle Kapı ve Saat Kulesi'ni kapsayan bölgede faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Kendilerini "Eski mahalle kültürüne destek veren, kültürel yozlaşmaya karşı, bölgedeki konak ve tarihi yapılarda eski kent tarihini, kent kültürünü yaşatmak isteyen bir avuç İzmitli" olarak tanımlayan Özcan, "Birbirimize ihtiyacımızın olduğu bu günlerde, birlikte hareket ederek limon kolonyası ve ekşi mayalı ekmek dağıtıp, lokasyondaki en eski yerleşim olmasından dolayı nüfusunun yaşlılığını da göz önünde bulundurarak 'Gençler size getirsin, sizler evden çıkmayın' sloganıyla dağıtım yaptık." diye konuştu.

Dağıtımlara 30 paketle başladıklarını ifade eden Özcan, sokağa çıkmanın tavsiye edilmediği günlerde devam edeceğini, tarih koridorundaki yaşlılara kolonya ve ekmek dağıtımı sağlayabildiklerini, dezenfektan ya da benzer ürünleri dağıtmak isteyenlerin kendileriyle iletişime geçebileceğini kaydetti.