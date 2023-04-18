Mahalleyi AKP’li damat yapacak

Adıyaman’daki konut ihaleleri AKP’ye gitmeye devam ediyor. Adıyaman Örenli Mahallesi’nin 1. etabının ardından 3. etabını da TOKİ Eski Başkan Yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı Mücahid Hamza Ekşi’nin şirketi AHES İnşaat kazandı.

Mücahid Hamza

1. etap için 999 milyon 2 bin TL’lik sözleşme imzalanmıştı. Ekşi ile 3. etap için de 1 milyar 812 milyon 2 bin TL’lik sözleşme yapıldı. AHES İnşaat’a yalnızca bir mahalle için yapılan iki sözleşmeyle 2 milyar 811 milyon TL ödenmiş oldu. 1075 konut inşaatı ve altyapı çalışmaları için yapılan ikinci ihale 28 Mart 2023’te yapıldı. Davet usulüyle yapılan ihaleye 6 firma katıldı ama kazanan ise yine AHES İnşaat oldu.

Mehmet Özçelik

2017’DE EVLENDİ

AHES İnşaat’ın kurucusu eski TOKİ Başkan Yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı Mücahid Hamza Ekşi. Mehmet Özçelik’in kızı Büşra Özçelik, Ekşi ile 2017 yılında dünya evine girmişti. Ekşi aynı zamanda İstanbul Kızılay İl Başkanı Kadem Ekşi’nin kurucusu olduğu Ekşioğlu Vakfı’nın yönetim kurulu üyesi. Hamza Ekşi’nin babası Süleyman Ekşi, Türkiye Tek Yürek kampanyasına 5 milyon TL bağışlamıştı. Kadem Ekşi 2015 yılında AKP’den İstanbul milletvekilliği için aday adayı da olmuştu.