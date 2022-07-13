Mahalleyi ayağa kaldırdı, polis eve çilingirle girdi

Antalya’da, Sevilay T. yaşadığı evin balkonundan aşağıya tabak, seramik ve taş attı. Küfür eden kadın yaklaşık 2,5 saat sonra eve çilingir yardımıyla giren polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi’nde bir apartmanın 5’inci katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu önü sürülen Sevilay T.(45), öğle saatlerinde dışarıdan toplayıp eve getirdiği taş, seramik ve tabakları balkondan atmaya başladı.

Komşuları, çevredekilere küfür eden kadın için polise ihbarda bulundu. Adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese gelirken, Sevilay T., balkondan etrafa bağırmaya, elindeki taş, kum ve diğer eşyaları atmaya devam etti.

Meraklılar ise bir taraftan olayı izlerken diğer taraftan cep telefonlarıyla bu anları görüntüledi, canlı yayın yaptı. Polis, uzun süre ikna etmeye çalıştığı Sevilay T.’yi, evine çilingir yardımıyla kapıdan girip etkisiz hale getirdi.

‘GECEMİZ GÜNDÜZÜMÜZ KALMADI’

Polis eşliğinde ambulansa alınan Sevilay T., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Mahalleye 6 ay önce taşınan Sevilay T.’den semt sakinlerinin rahatsız olduğunu belirten Zeki Çiftsüren, “O geldikten sonra gecemiz gündüzümüz kalmadı. Dün akşama kadar bağırdı küfretti. Kimseye huzur bırakmadı. Her gün böyle, biz de sorunu ne bilemiyoruz” dedi.

Apartmanda Sevilay T. yüzünden can güvenliğinin kalmadığını söyleyen yönetici Suat Okyay da, “Sürekli tehdit hakaret ediyor. Bizim ve arabaların üzerine çöp atıyor. Şimdi eve taş toplamaya başladı. Psikolojik bir sorun. Sürekli bu stresi yaşıyoruz” diye konuştu. (DHA)

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