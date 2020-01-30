Mahir Kılıç işine iade edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 11 yıl kadrosuz çalışan ve kadro davası açmasının ardından işten çıkarılan Mahir Kılıç, Kasım 2017’de işe iade talebiyle belediye önünde eyleme başladı. 184 gün sonra dönemin belediye yönetimi tarafından talepleri kabul edilen Kılıç, İzmir’deki eylemini sonlandırdı.

Ancak belediye ile imzaladığı protokole rağmen işe alınmayan Kılıç, bu kez eylemini Ankara’ya, CHP Genel Merkezi önüne taşıdı. Ankara’da 67 gün açlık grevinde kalan Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun avukatları ile kendi avukatlarının görüşmesi sonrası, kendisine verilen sözler üzerine eylemini sonlandırdı.

ÜÇÜNCÜ KEZ EYLEM KARARI ALDI

Anlaşma gereğince İzmir Çiğli Belediyesi’nde geçici olarak işe girişi yapılan Kılıç, işe başlatılmadığı ve kendisine verilen tüm sözler yerine getirmediği gerekçesiyle 254 gün önce yeniden eylem kararı aldı.

Bu kez İstanbul’da, CHP İl Başkanlığı önünde oturma eylemine başlayan ve bir süre sonra eylemini süresiz açlık grevine çeviren Kılıç, 2 gün önce de şeker, suyu ve B1’i vitamini takviyelerini almayı bıraktı.

CHP Genel Merkezi’nin de çabaları ile işine iade edilen Mahir Kılıç CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki eylemini sona erdirdi.

DİRENİŞİMİN ZAFER BELGESİ

Sosyal medya hesabından işe giriş belgesini paylaşan Kılıç, “Herkesten çok ama çok özür diliyorum. Şu an için gerçekten arayanların mesaj atanların arama ve mesajlarınıza tek tek dönüş yapacağım Direnişimin zafer belgesi bu zafer hepimizin. Ayrı ayrı arayıp mesajlarınıza cevap vereceğim ama şu an affınıza sığınıyorum” ifadelerini kullandı.