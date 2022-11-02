Mahir Ünal grup başkanvekilliğini Özlem Zengin’e devretti

AKP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Mahir Ünal, görevini AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e devretti.

Cumhuriyet’e yönelik tepki çeken sözlerinin ardından AKP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, bugün TBMM‘de düzenlenen törenle görevini Özlem Zengin’e devretti. 2018 yılında da grup başkanvekilliği görevini yürüten Zengin’e Mahir Ünal, “Değerli başkanım, bu görevi size devretmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Yeni görevinizde ve tekraren görevinizde muvaffakiyetler diliyorum” diyerek çiçek takdim etti.

Zengin ise Ünal’a hediyesini vererek teşekkürlerini dile getirdi. Ünal buna karşılık şöyle konuştu:

*Şimdi grup başkanvekilliği, özellikle iktidar partisinde son derece yüksek bir çalışma gerektiren ve bu konuda da değerli başkanım ile hem daha önceki grup başkanvekilliği döneminde hem genel başkan yardımcılığı döneminde hem de hukukçu kimliği ile partimizde çok önemli görevlerde bulundu, çok önemli hizmetler de bulundu.

*Ben, bundan sonraki çalışmalarında da kendisine başarılar diliyorum. Şimdi önümüzde bütçe çalışmaları var, yine başörtüsü ile ilgili anayasa teklifimiz var. Bu konularda şimdiden yapacağı çalışmalarda kendisine muvaffakiyetler diliyorum. Bu zarif hediyesi içinde kendisine teşekkür ediyorum.

“BİZ HAKK’A HİZMET ETMEYİ HEDEFLEYEN İNSANLARIZ”

*Mahir Bey hissiyatımı biliyordur. Karmakarışık bir ruh hali içindeyim. Bir taraftan mutluyum, bir taraftan çok onurlu bir görev. Kader enteresan, bir buçuk yıl kadar evvel bu odada biz yine görev değişimi yapmıştık.

*Bizim Mahir Bey ile çok özel bir hukukumuz var. Biz, 2005 yılından beri beraber, özellikle partimizin siyasal iletişimi konusunda uzun yıllar beraber çalıştık. O zaman ben, AKP İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanı’ydım.

*Sayın Başkan’ımız da o yıllarda bizim siyasal iletişimimizin en önemli aktörlerinden bir tanesiydi. Bunları hatırladığımda, biz hayatımızın her dönemine şahitlik ediyoruz, AKP ile yaşadığımız her şey… Böyle bakıldığı zaman anlık görevler, verilen pozisyonlar ile gurur bulan insanlar değiliz, diğer arkadaşlarım gibi.

*Biz, bu meseleyi kendi hayatımızın, kendi inancımızın bir devamı olarak görüyoruz. Önce değerlerimize, sonra partimize, milletimize, ama günün sonunda biz Hakk’a hizmet etmeyi hedefleyen insanlarız. Böyle bakıldığında bizim için nerede olduğumuzun bir önemi yok. Biz, kendi fikirlerimizi yaşatmak için çaba sarf ediyoruz.

*Hayat çok ilginçtir, biraz önce söylediğim gibi. Benim için özellikle hayatımda başörtüsü mücadelesi muazzam bir alan oluşturuyor. Şimdi önümüzdeki hafta bu anayasa teklifini grubumuz adına ben götüreceğim.

*Bunun da hayatın bir cevabı, ikramı olduğunu düşünüyorum. Bir şey için 25-30 sene harcarsanız, hiç tahmin etmediğiniz alan, ikram oluyor. Biz siyasete başladığımızda Mahir Beyler geceleri televizyon planları yapar, planlardık. Hiç düşünmezdik bir gün milletvekili olacağız. Ben, bugün de bu heyecanı koruduğumuzu düşünüyorum.

“ASLOLAN, DAVA ADAMI OLMAKTIR”

Ünal da AKP’de makam ve mevki düşüncesinin olmadığını vurguladı ve “AKP’de makam ve mevki değil, görev ve sorumluluk bilinci vardır. Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda değerli başkanımın da söylediği gibi görev ve sorumluluk bilinci ile hareket ettik ve şuna inanıyoruz ki aslolan, dava adamı olmaktır. Aslolan, kendi inancınızın, kendi kutsalınızın, kendi değerlerinizin mücadelesini vermektir” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK ŞEY BORÇLU OLDUĞUMUZA İNANIYORUZ”

Zengin son olarak, “Yarın 3 Kasım. Önemli bir tarih bizim için. Hayatımızda ne kadar çok şey yaptığımızın, özellikle biz kadınların hayatını… Bugünkü, Cumhurbaşkanımızın konuşması çok önemliydi bizim açımızdan. Ne kadar büyük bir dönüşüme, sosyolojik bir devrime alan açtığını görmüş olduk. Bu bakımdan özellikle biz kadınlar, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok şey borçlu olduğumuza inanıyoruz” dedi. (ANKA)

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