Mahir Ünal hakkında suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi, Harf Devrimi ile ilgili sözleri nedeniyle AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda düzenlenen konferansta, “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi, her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi, Mao’nun Çin kültür devrimidir, lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” demişti.

ADD Kocaeli Şubesi Başkanı Taylan Bingöl ve dernek üyeleri, sözleri nedeniyle bugün Mahir Ünal hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan Bingöl, şunları söyledi:

* “Cumhuriyet karşıtı ve Türkçe düşmanlığını itiraf eden AKP’li Mahir Ünal, 20 yıldır Cumhuriyetimiz sayesinde iktidar olan AKP hükümetinin grup başkanvekilidir. Üstelik Cumhuriyet ve Türkçe düşmanlığını itiraf etmek için seçtiği kitle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençleridir.

* Cumhuriyetin Harf Devrimi, Dil Devrimi ve aydınlanma mücadelesi, bilimi ve eğitimi bir azınlığın ayrıcalığı olmaktan çıkartıp tüm millete kazandırmıştır. Bu devrimlerle millet bilincini kazandık, emperyalizmin her türlü saldırısını defettik. Cumhuriyetimize karşı içeriden ve dışarıdan gelecek tüm saldırılara karşı da yine bu devrimlere sıkı sıkıya tutunacağız.

* Hepimizin bildiği üzere anti Kemalist karşı devrimci zihniyet gerek memurları ile gerek valileri ile gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizdeki uzantıları ile her seferinde toplumumuzun nabzını ölçmek için benzeri cümleler kuruyor.

“ANAYASAMIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDELERİNE KARŞI BİR SUÇTUR”

* Kocaeli Valisi örneğinde gördüğümüz gibi, bu girişimlerin sonucu sadece U dönüşüdür. Bu dönüşlerde en büyük pay ise bugün burada toplanan siz değerli vatanseverlerin korkmaksızın kararlı ve onurlu duruşudur. Yargının ülkemizde geldiği umutsuz durum elbette bizleri kaygılandırıyor ancak Cumhuriyetimize karşı işlenen suçların en azından günümüzde kayıt altına alınması, yeniden inşa edilecek olan Atatürk Türkiyesinde büyük önem kazanmaktadır.

* AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın sözleri, bir ifade özgürlüğü değil, Anayasa’mızın değiştirilemez maddelerine karşı bir suçtur. Aynı zamanda çıkarmaya muktedir oldukları dezenformasyon yasası kapsamında da suçtur, çünkü yalan bilgidir. Dolayısıyla Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz.” ANKA

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