 Mahir Ünal’ın skandal sözlerine vatandaştan tepki

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet, 100’üncü yılına girerken; Türkiye Cumhuriyeti’nin iktidar partisinin grup başkanvekili Mahir Ünal’ın skandal açıklamasına tepkiler sürüyor. “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır” diyen Ünal, “Cumhuriyet, bizim bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya katılmayan vatandaş, “İktidara geldikleri günden beri bugünün taşlarını döşüyorlar. Cumhuriyet bizim. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız” sözleriyle Ünal’a tepki gösterdi.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda düzenlenen konferansta, “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi, her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır.

Yine en sert devrimlerden bir tanesi, Mao’nun Çin kültür devrimidir, lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” ifadelerini kullandı.

Ünal’ın bu ifadeleri, toplumun geniş kesimleri tarafından tepkiyle karşılandı, ‘Cumhuriyet karşıtlığı’ olarak nitelendirildi.

Biz de İstanbul Bakırköy’de halka mikrofon uzattık, bu ifadeler hakkındaki fikirlerini sorduk. Vatandaşlar, Cumhuriyet’e her zaman sahip çıkacaklarını vurguladı.

“CUMHURİYET HERKESİN DÜŞÜNCE SETİNE AÇIK”

Erdal Karasu: “Cumhuriyet, herkesin düşünce setine açıktır. Üzülerek söylüyorum; her türlü konuda, her türlü değerimize karşı hareket ettiler. Maalesef Atatürk’ü sevmediler. Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını anlamadılar.”

“TEK KELİMEYLE KÜSTAHLIK”

Abdullah Demir: “Tek kelimeyle küstahça. ‘Cumhuriyet’i istemiyoruz’ demektir. Bu sözlerden başka anlam çıkmaz.”

“İKTİDARA GELDİKLERİ GÜNDEN BERİ BUGÜNLERİN TAŞLARINI DÖŞEDİLER”

Belma Gözütok: “Keşke Cumhuriyet’in kıymeti yeterince bilinseydi. Onların zaten Cumhuriyet’e düşman olduklarını en başından beri biliyorum. İktidara geldikleri günden beri bugünün taşlarını döşediklerini düşünüyorum.”

“CUMHURİYET DEMEK YAŞAM DEMEK”

Alican Köseoğlu: “Bir Cumhuriyet çocuğu, Cumhuriyet vatandaşı olarak bu açıklama beni çok üzdü. Hala Arap özentilikleri var. Bilmiyorlar mı Arapların neler yaptıklarını… Cumhuriyet demek özgürlük demek. Cumhuriyet demek yaşam demek.”

“BU İFADELER ÜZÜCÜ”

Yıldız Erzalan: “Bir Cumhuriyet kadını olarak bu ifadeler beni üzdü. Cumhuriyet; özgürlük, vatandaşlık, milliyetçilik, vatan, yaşam, demokrasi demek. Bir Cumhuriyet annesi, Cumhuriyet kadını olarak benim için çok şey ifade ediyor.”

“ENDİŞE VERİCİ”

Yücel İbrahim Baş: “Cumhuriyet insanların özgürce yaşaması demek. Bu ifadeler (Mahir Ünal’ın ifadeleri) gericiliği çağrıştırıyor. Endişelendiriyor.”

“CUMHURİYET’E SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Saim Bey: “Cumhuriyet bizim, her zaman sahip çıkacağız. Bu açıklamadan endişe duydum. Biz buradayız. Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhuriyetimize sahip çıkacağız.”

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