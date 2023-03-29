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29 Mart 2023
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Mahkeme İBB’yi haklı buldu: Hiranur Vakfı’nın binası yıkılacak

Alaturka Online
Alaturka Online

6 yaşında çocuğun istismarı iddiasıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı’nın binası imara aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Aralık 2022de mühürlenmişti.

VAKIF DAVA AÇTI

Hiranur Vakfı’nın avukatı tarafından yürütmenin iptali davası açıldı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesini haklı buldu.

BİNA YIKILACAK

Kararını açıklayan mahkeme, idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için açıkça hukuka aykırılık ve işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması koşullarının bir arada bulunması gerektiğini belirterek yürütmenin durdurulmasını reddetti.

Hiranur Vakfına ait Sancaktepe’de bulunan binanın yıkım işlemi yarın başlayacak. (DHA)

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