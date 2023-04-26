Mahkeme kararına rağmen Phaselis’te inşaat devam ediyor





Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Phaselis Antik Kenti’ndeki plaj projeleri için 13 Nisan’da yürütmeyi durdurma kararı verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Phaselis Antik Kenti’nde iki ayrı plaj işletmesi için Safa İnşaat’a ihale vermişti. Bölge, 1’inci Derece Arkeolojik SİT Alanı statüsündeki koruma alanı içerisinde yer alıyor. 1000 metreküpten fazla beton malzemenin de kullanılacağı projenin inşası için PVC, demir ve alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra yoğun olarak ahşap kullanılması planlanmıştı.

MAHKEME YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ

Bir kısmı tarım arazisi niteliğindeki özel mülk arazinin tamamı Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor. 20 Şubat’ta ağır iş makineleriyle Alacasu Koyu’nda başlayan inşaat Bostanlık Koyu’na da sıçramıştı.

Antalya 3’üncü İdari Mahkemesi, 13 Nisan’da Peyzaj Mimarları Odası’nın başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, ‘telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği’ gerekçesiyle projenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Buna rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı veya ihaleyi alan şirket Safa İnşaat herhangi bir açıklama yayınlamadı ve projeyi durdurduğuna dair bir emare göstermedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilen Alacasu plaj inşaatını ziyaret edip açılışını yaptı.

ÇEVRECİLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bayram sebebiyle duran inşaat çalışmaları dün mahkeme kararına rağmen Bostanlık Koyu’nda tekrar başladı. İnşaat çalışmalarını görüntülemek isteyen çevreci vatandaşlar, jandarma tarafından engellendi. Yaşanan olayın üzerine çevreciler Kemer Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ‘atılan betonları söktüreceğini ve kazıklı sistem üzerine sadece duş ve tuvalet yaptıracağı’ sözlerini hatırlatan çevreciler, “Hani acil ihtiyaç tuvaletti, onun yerine önce büfe inşaatına ticari işletmeye giriştiler” diye tepki gösterdi.

“KORUMA ALTINDAKİ BU BÖLGEDEN RANT PLANLANIYOR”

İnşaat çalışmalarına tepki gösteren Phaselis’e Dokunma Hareketi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

*Her iki koya ve projenin tamamına verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen 25 Nisan 2023’te Phaselis Bostanlık Koyu’na da ağır iş makinesiyle girilip derin kazılar yapıldı ve beton künkler yerleştirildi. Hem de iddia edildiği gibi temel ihtiyaç olan tuvalet için değil, kafeterya için. Bu durum da gösteriyor ki halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması bahane edilerek koruma altındaki bu bölgeden rant elde edilmesi planlanıyor.

*Bu tahribatı ve yasadışılığı, jandarmanın engellerine rağmen görüntüleriyle kaydedip, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ancak suç duyurularımızın işleme alınması için jandarma, kaymakamlık, valilik ve savcılık arasında mekik dokuyoruz.

“ANTİK KENT SAHASINDA İNŞAAT İSTEMİYORUZ”

*Kafka’nın Şato’sunu aratmayan bir mekanizmayla karşı karşıyayız. Hemen her kurum görevini yapmakta ayak diriyor. Ve böylece de yasadışı ‘gecekondu’ inşaatı Bostanlık Koyu’nu mahvediyor. Bizler, kültürel mirasına ve doğasına sahip çıkan yurttaşlar olarak ne betonlu ne betonsuz bir inşaatı bu dünya harikası antik kent sahasında istemiyoruz.

*Likya Yolu’nun da bir parçası olan bu koylarda doğru koruma planı, girişlerin bir bekçi ile denetlenerek, kültür miraslarımızın gelecek nesillere aktarılmasının sağlanmasıdır.

*Phaselis Antik Kenti’nin tamamının nasıl korunması gerektiğine dair birçok bilim insanı ve ilgili kurumlarla bir çalıştay da yaptık ve sonuçlarını açıkladık. Sivil Denetleme Kurulu oluşturarak sorumluluk alacağımızı da gösterdik. Gelin sesimize ve nöbetimize katılın, bu ekolojik ve kültürel miras kıyımını hep beraber durduralım.