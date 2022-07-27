Mahkeme, MUÇEV’in tepki çeken yat limanı projesinde “ÇED gereklidir” kararını onayladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Limitet Şirketi tarafından genişletilmek istenen yat limanı projesi için Danıştay 6. Dairesi, Muğla 3. İdare Mahkemesi “ÇED gereklidir” kararını onayladı.

Mustafa SARIİPEK

Danıştay 6. Dairesi, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin MUÇEV Karacasöğüt Yat Limanı projesi için verdiği “ÇED gereklidir” kararını onayladı. Marmaris Kent Konseyi, “Hukuk koruma sağladığı için Karacasöğüt Koyu ve sahip olduğu habitatın acımasızca yok olmasına neden olacak proje ÇED sürecinden kaçamadı” açıklaması yapıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Karaca Mahallesi Söğüt Mevkiinde MUÇEV tarafından kiralanan iskelenin de usulsüz genişletilmesine tepki gösteren vatandaşlar yasal yollara başvurarak yürütmenin durdurulmasını istemişti. Marmaris Belediyesi avukatları da ‘ÇED raporu gereksizdir’ kararına itiraz ederek yürütmeyi durdurmak amaçlı dava açmış ve yürütme durdurulmuştu.

TEKNE BAĞLAMA İSKELESİYKEN YAT LİMANINA DÖNÜŞECEKTİ

Karaca Mahallesi Söğüt Mevkiinde bulunan tekne bağlama iskelesi 1987 yılından itibaren Karacasöğüt Koyu’na gelen teknelerin bağlanma ihtiyacını karşılamak maksadı ile köy muhtarlığı tarafından yapılmıştı. 2010 yılında iskele Marmaris Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği yönetimine, 2014 yılından itibaren de MUÇEV’e geçti.

60 teknenin barındığı iskele kapasitesinin 180’e çıkması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı evrakların tamam olduğu, ÇED raporuna gerek olmadığı bilgisini içeren plan ve projeyi Marmaris Belediyesi’ne göndererek ruhsat verilmesini istedi.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay ruhsatı vermek zorunda olduklarını belirterek, “Yasa gereği tüm prosedürlerin yerine getirildiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu istemini yerine getirmesek suç işlemiş olurduk. Ruhsatı verdik ama peşinden de ‘ÇED raporu gereksizdir’ kararına itiraz ederek yürütmeyi durdurmak amaçlı açtığımız dava hala sürüyor” demişti.

MARMARİS KENT MECLİSİ PAYLAŞTI

Vatandaşlar da limanın genişlemesine karşı çıkarak buranın Amnistos Kentine ait antik bir liman olduğunu, denizin içinde değişik bölgelerde batık gemi kalıntılarının bulunduğu açıklanmıştı.

Danıştay 6. Dairesi kararının ardından Marmaris Kent Meclisi twit atarak, “Danıştay 6. Dairesi, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin MUÇEV Karacasöğüt Yat Limanı projesi için verdiği ÇED GEREKLİDİR kararını onayladı. Hukuk koruma sağladığı için Karacasöğüt Koyu ve sahip olduğu habitatın acımasızca yok olmasına neden olacak proje ÇED sürecinden kaçamadı” ifadelerine yer verdi.