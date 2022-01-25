Mahkeme, Saros Limanı imar planlarının iptali davasını reddetti

Edirne’de Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllülerinin Saros FSRU Limanı ve Kara boru hattının imar planlarının iptali için açtıkları davayı Edirne İdare Mahkemesi reddetti.

Halil ATAŞ

Saros gönüllülerinin Saros FSRU Limanı ve Kara boru hattının imar planlarının iptaline yönelik dava Edirne İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Edirne İdare Mahkemesinin yaptığı keşif ve bilirkişi heyet incelemesi sonucunda hazırlanan raporda, tarım ve orman alanlarını korumayan, üst ölçekli planlara aykırı, tepeden inme bir karar ile Saros FSRU Limanının Saros Körfezi Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi’ne yapılmasında planlamanın hukuka aykırı olduğu bilimsel olarak tespit edilmişti.

“TEK BİR BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜNE GÖRE REDDETTİ”

Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Davamızı haklı bulan bilirkişi heyetinin raporu, hepimizi umutlandırmış ve mahkemenin davamızın kabulüne karar vereceğine dair inancımızı arttırmıştı.

Edirne İdare Mahkemesi üç kişilik akademisyen bilirkişi heyetinin bilimsel raporu gereğince davamızı kabul edip Saros Fsru Doğalgaz Limanı imar planlarını iptal etmek yerine ÇED davasındaki tek bir bilirkişinin gerekçesiz görüşüne göre davamızı reddetmiştir” denildi.

“GEREKÇE ‘ÜSTÜN KAMU YARARI’”

Çevre gönüllüleri, “Mahkeme Saros Körfezi’ni katleden Saros FSRU Doğalgaz Limanını onaylama gerekçesini ‘Dünya üzerinde özellikle pandemi süreci ile başlayan enerji güvenliği ile arzındaki düşüş ve fiyatlarda ki aşırı artış nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gazın, LNG gemileriyle taşınmasının, yüzer sistemlerle depolanmasının ve gazlaştırılmasının, Türkiye açısından büyük önem taşıdığı, bu nedenle söz konusu projenin uygulanmasında klasik söylem olan Üstün Kamu Yararı bulunduğu dikkate alınmıştır’ diye açıklamaktadır” ifadelerini kullandı.

“PAHALI ENERJİ İTHALATI İÇİN SAROS KÖRFEZİNİ KATLETMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllülerinin açıklaması şöyle;

“20 yıldır enerji arz güvenliğini sağlayamayanların, ekonomik çöküşten kurtuluşu bu tür projelere bağlayanların, dışa bağımlı dövize endeksli, pahalı enerji ithalatı için Saros Körfezi’ni daha fazla katletmelerine izin vermemeliyiz.

BOTAŞ şirketi Saros FSRU Doğalgaz Limanı ile dış gaz alım ve dış gaz satım taahhütlerini yerine getireceğini, deniz aşırı ülkelerden gelecek gazı Avrupa pazarına aktarma taahhütlerinin olduğunu açıkça ifade etmiştir.

BOTAŞ’ın dış ticaret için ülkemizin en özel korunması gereken değerli varlıklarından Saros Körfezi’ni kırıma uğratılması ve ormanların ve turizm bölgesinin acımasızca yok edilmesi nasıl olur da üstün kamu yararı olarak hüküm altına alınabilir? Yurttaşlar olarak bu mahkeme kararını kabul etmiyoruz. Ülkemizin ve denizimizin hakkını hukukunu aramaya devam edeceğiz.”

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