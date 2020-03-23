Mahkeme, SGK’yı kanser ilacı parasını ödemeye mahkum etti

Muğla’nın Ortaca ilçesi Ekşili Yurt Mahallesi, Eski Köy Caddesinde oturan Nail Çükür, geçtiğimiz yıl Eylül ayında halsizlik şikâyetiyle tedavi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji bölümünde başvurdu.

Muayene ve biyopsi sonucu Çükür’e küçük hücreli akciğer kanseri tanısı kondu. Nail Çükür oğlu tarafından Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesine de götürüldü ve orada da yapılan muayene sonucunda teşhis aynı olunca hastaya kemoterapi tedavisi uygulanmaya başlandı.

İLAÇ SAYESİNDE KENDİNİ TOPARLADI

Piyasa değeri 15 bin TL olan ilacı tanıdık bir eczacıdan maliyetine 10 bin 650 TL’ye bulabildiklerini ve ancak ilacı 3 kez alabildiklerini söyleyen Nail Çükür ‘ün oğlu Ramazan Çükür şöyle konuştu:

* Eylül ayında hastalık ortaya çıktığında babam 74 kiloydu, 3 ayda 57 kiloya düştü. Kanser 4. evreye gelmişti. Doktoru vücuda çabuk yayılan küçük hücreli akciğer kanserini tedavi eden Tecentriq 1200mg/20 ml. isimli akıllı ilacı kullanmamız gerektiğini söyledi.

* 20 günde bir uygulanan bu ilacı kendi imkânlarımızla 3 kez alabildik ve babamın kan değeri 9’dan 13’e çıktı. Hastalık beyne sıçramadan ilaç sayesinde yüzde 70 geriledi. İlaca devam etmemiz gerekiyor ama maddi imkânlarımız kısıtlı. Av. Onur Uğur Kaplan dava açtı 7 gün içinde mahkeme lehimize karar verdi.

EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR

Nail Çükür’ün avukatı Onur Uğur Kaplan mahkemenin aldığı kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Bu ilaç SGK ödeme listesinde yoktu. Doktor raporunda ‘Bu tedaviye devam etmesi gerekmekte olup akıllı ilacı almaması halinde hastalığı açısından hayati risk içermektedir’ deniliyordu.

* İnsanların kendi kaderine bırakılamayacağı sosyal bir hukuk devleti olmanın gereği olarak SGK’nın bu ilacı ödemesi gerektiği bahsi ile Ortaca 1. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açarak ihtiyati tedbir talebinde bulunduk.

* Yargılanma sonuçlanıncaya kadar müvekkilimizin ekonomik durumunun bu ilacı karşılayacak durumda olmadığını faturalarıyla mahkemeye verdik. Mahkeme 7 gün içinde oluşturduğu ara karar ile ilacın kurum tarafından dava sonuçlanana kadar ödenmesine karar verdi.

* Türkiye de emsal niteliğinde olan bu kararın pek çok kanser hastasına umut vereceği inancındayım.

Kaplan ikinci duruşmanın 5 ay sonra görüleceğini ve bunun kazanılması halinde SGK’nın bu ilacı ödenebilirler listesine almak zorunda kalacağını da sözlerine ekledi.

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