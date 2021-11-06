Mahkeme Şirketlere Aşı Zorunluluğunu Durdurdu

ABD’de federal temyiz mahkemesi, Biden yönetiminin büyük şirketler için COVID-19’a karşı aşı ya da test zorunluluğu getiren kararını geçici olarak durdurdu. Mahkeme, buna gerekçe olarak, karara ilişkin “ağır boyutta kanuni ve anayasal” sorunları gösterdi.

Başkan Joe Biden yönetimi hafta içinde, 100 ya da daha fazla sayıda personele sahip şirketlerde çalışan on milyonlarca Amerikalı’nın 4 Ocak’a kadar ya tam doz COVID-19 aşılarını olması ya da her hafta virüs testi yaptırmak zorunda kalmasını öngören yeni kurallar açıklamıştı.

Yeni uygulamaya, Cumhuriyetçi yönetimlere sahip çok sayıda eyalet dava açtı.

ABD Beşinci Daire Temyiz Mahkemesi de bugün açıkladığı kararla, Biden yönetiminin yeni aşı uygulamasını şimdilik dondurmuş oldu.

Beyaz Saray henüz mahkeme kararıyla ilgili bir açıklama yapmazken, soruları Çalışma Bakanlığı’na yönlendirdi.

Çalışma Bakanlığı avukatı Seema Nanda yayınladığı açıklamada, bakanlığın aşılama kararını alırken sahip olduğu “hukuki yetkisinden emin olduğunu” belirtti.

Mahkemenin durdurma kararı, Biden yönetiminin yeni kuralları açıklamasının iki gün sonrasında geldi. Kurallar açıklanır açıklanmaz, Cumhuriyetçi eyalet valileri ve yönetimin bu kararla yasal yetkisini aştığını savunan kesimler tarafından, konuyu mahkemelere taşıyacakları yönünde sözler verilmişti.

Biden yönetimi özel sektörü kapsayan aşılama kararını, ABD İş Güvenliği ve Sağlık Dairesi’nin (OSHA) işyeri güvenliğiyle alakalı acil durum yetkisi altında aldı. OSHA’ya göre karar, 1,9 milyon özel sektör işverenine bağlı 84,2 milyon çalışanı kapsıyor.

Çalışma Bakanlığı’ndan Seema Nanda açıklamasında, “ABD İş Güvenliği ve Sağlık Yasası, OSHA’ya, dairenin çalışanların önemli tehlike altında olduğu ve onları korumak için yeni bir uygulamaya gerek duyulduğunu tespit ettiği acil bir durumda süratle harekete geçme yetkisi tanıyor. Bu uygulamayı mahkemede savunmaya tamamen hazırız” ifadelerini kullandı.

Temyiz mahkemesinin Cumartesi günkü kararı, çok sayıda işletme, yasal savunma grubu ve Teksas, Louisiana, Mississippi, Güney Carolina ve Utah eyaletlerinin yeni kurallara karşı mahkemeye ortak sundukları dilekçeye yanıt olarak alındı. Uygulamaya karşı başka mahkemelerde de davalar açılmış durumda.

Mahkemenin iki sayfalık hükmü, Biden yönetiminden, aşılama kararının daimi olarak durdurulması talebine Pazartesi günü saat 17.00’a kadar yanıt vermesini istedi.

OSHA’nın yayınladığı yeni kurallar, şirketlere, aşı olmamış çalışanlarından haftada en az bir kere negatif test sonucu göstermelerini ve işyerindeyken maske takmalarını isteme zorunluluğu getiriyor. Yeni düzenlemeler, bakımevleri, hastaneler ve Medicare ile Medicaid’den para alan diğer tesislerde çalışan 17 milyon kişiyi daha da sıkı kurallara tabi tutuyor. Bu çalışanların test yaptırma seçeneği olmayacak, mutlaka aşı olmaları gerekecek. OSHA, kurallara uymayan şirketlerin, ihlal başına 14 bin dolara yakın para cezasına tabi tutulabileceklerini açıkladı.

Kuralların yayınlanması, iş dünyasından gruplar, sendikalar ve diğer ilgili taraflarla haftalardır süren toplantı ve gözden geçirme çalışmalarını takip etti. Kurallar, Biden yönetiminin ülkede 740 binin üzerinde can kaybına yol açan COVID-19 virüsünün yayılmasına karşı mücadele çabalarında bugüne kadarki en agresif çabasının temel unsurlarından biri konumunda bulunuyor.