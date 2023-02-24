Mahkeme, tarım arazilerine sahip çıktı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Dereköy yaylasına kömür madeni açılmasına karşı yaklaşık iki yıldır mücadele veren bölge halkı ve çevreciler kazandı. Dereköy’de açılmak istenen kömür madeni için tarım dışı kullanım izni veren idari işlem mahkeme tarafından iptal edildi.

ANTALYA’NIN ÖNEMLİ TARIMSAL ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ

Antalya Korkuteli’nde Yaklaşık 40 hektarlık verimli tarım arazisinde kömür ocağı açılması amacıyla Antalya Toprak Koruma Kurulu tarafından vasıf değişikliğine gidilmiş, söz konusu alan tarım dışına çıkarılmıştı. Kararın iptali için Antalya 3. İdare Mahkemesi’nde 130 üretici köylü tarafından açılan davada iptal kararı çıktı. Dava konusu alanın tamamının 1. Sınıf tarım arazisi olduğu kaydedilen iptal kararında, alternatifinin olmadığı belirtilen bir alanın tarım dışı amaçlı kullanılmasına izin verilmesinin yanlış olduğu kaydedildi. Dereköy Yaylası’ndaki kömür ocağının özel bir şirket tarafından işletilmesi planlanıyordu.

“SULU MUTLAK TARIM ARAZİSİ”

Kömür ocağı açılmak istenen tarım arazilerinin üzerinde açık tarla sebze yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliğinin yapıldığının altı çizilen mahkemenin iptal kararında, “bir kısmında hububat ve yem bitkisi yetiştiriciliğinin yapıldığı, alanın bir kısmı sulu tarla, bir kısmı kapama meyve bahçesi vasıflı olduğu, tüm alan dikkate alındığında sulu tarla vasıflı arazilerin ‘sulu mutlak tarım arazisi’, kapama meyve bahçesi vasıflı olanlar ise ‘dikili tarım arazisi’ vasfında olduğu, her iki gruptaki arazilerin, tarımsal arazi kullanma kabiliyetine göre 1. sınıf tarım arazisi olduğu, davaya konu olan arazilerin, Devlet Eliyle Sulanan Araziler’den olduğu” ifade edildi.

“KORKUTELİ HALKI AÇISINDAN ÖNEMLİ KARAR”

Geçen yıl ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal ettirdiklerini belirten köylülerin avukatı Tuncay Koç, şunları söyledi;

“Yüce” Danıştay’a yüce eller dokunmuş ve ÇED iptal kararı aleyhimize bozulmuştu. Dereköylüler mutsuz umutsuzdu. Şirket bastırıyordu çünkü. Ancak bir de Tarım Toprak Kurulu’nun alanı tarım vasfından çıkarmasına karşı dava açmıştık. Bilirkişi raporu lehimize gelmişti. Mahkemenin iptal kararı geçen hafta elimize geçti.

Başta Dereköy Muhtarı Taner Yaşa olmak üzere köylüleri tebrik etmek gerek. Sahada baştan beri büyük destek veren meslektaşlarım Burak Tuncal ve Ahmet Aksarı ile birlikte bu işi başardık. Açtığımız davada Antalya 3. İdare Mahkemesi Toprak Koruma Kurulu’nun verdiği tarım arazisi vasfı değişikliğini iptal etti.

Mahkeme kararında, “üzerinde açık tarla sebze yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliğinin yapıldığı bir kısmında hububat ve yem bitkisi yetiştiriciliğinin yapıldığı, alanın bir kısmı sulu tarla, bir kısmı kapama meyve bahçesi vasıflı olduğu, tüm alan dikkate alındığında sulu tarla vasıflı arazilerin “sulu mutlak tarım arazisi”, kapama meyve bahçesi vasıflı olanlar ise “dikili tarım arazisi” vasfında olduğu, her iki gruptaki arazilerin, tarımsal arazi kullanma kabiliyetine göre 1. sınıf tarım arazisi olduğu davaya konu olan arazilerin, Devlet Eliyle Sulanan Arazilerden olduğu,

-Etüt Raporunda net bir şekilde Tarımsal Potansiyel Açısından Önem Arz Eden bir saha olduğu açıklanan dava konusu alanın Tarımsal Dışı Amaçla Kullanımına izin verilmesinin doğru olmadığı,

-Alternatifinin olmadığı belirtilen bir alanın Tarımsal Dışı Amaçla Kullanımına izin verilmesinin yanlış olduğu, gerekçesiyle iptal kararı vermiştir.

Bu zor zamanlarda, doğayla uyumlu bir yaşam tarzını hayata geçirmemizin doğa kanunları tarafından bize hatırlatıldığı zamanlarda , bu küçük ama Korkuteli halkı açısından önemli kararı kamuoyuna duyururuz”