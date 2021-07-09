Mahkemeden ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartları için emsal karar

CHP Edirne il Başkanlığı’nın “128 milyar dolar nerede?” Pankartları Edirne Sulh Ceza Hakimliği kararıyla iade edildi.

“HUKUK MÜCADELEMİZİ KAZANDIK”

İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 18 Mayıs’ta il binasının dış cephesinde asılan ve polis tarafından sökülerek el konulan “128 Milyar Dolar Nerede?” yazılı pankart ile ilgili hukuk mücadelesini kazandıklarını açıkladı.

“TÜRKİYE’YE EMSAL OLACAK BİR KARAR”

Pekcanlı, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Birkaç ay önce ‘128 milyar dolar nerede?’ diyen pankartlarımız kaldırıldı. CHP örgütleri olarak hukuksuzluğa uğradık. Biz Edirne örgütü olarak bu işin peşini bırakmadık. Hukuk mücadelemizi sürdürdük. Sonunda da Edirne Sulh Ceza Hakimliği’nin 18.05.2021 tarihli kararı ile hukuksuzca toplatılan pankartlarımız CHP örgütüne emniyet güçleri tarafından teslim edildi. Türkiye’ye emsal olacak bir karar bu.”

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