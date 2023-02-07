Mahkemeden erteleme kararı: ‘Deprem manevi olarak ülkemizin her bir bölgesinde hissedilmiştir’

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürerken, depremden yargı faaliyetleri de etkilendi. Bazı mahkemelerde de duruşmalar ertelendi. Anadolu Adliyesi’nde görevli bir hakim de 8 Şubat 2023 tarihinde yapılacak olan duruşmayı deprem sebebiyle erteledi.

Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşmadan bir gün önce celse açarak, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi olan ve Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana illerinde can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasarlara sebebiyet veren bir deprem meydana geldiğini belirtti.

‘MANEVİ OLARAK ÜLKEMİZİN HER BÖLGESİNDE HİSSEDİLMİŞTİR’

Tutanakta, “Meydana gelen deprem mahkememizin yargı çevresine fiziksel anlamda etki etmemiş ise de, depremin ülkemiz nezdinde yarattığı acının büyüklüğü gözetildiğinde, meydana gelen deprem tüm ülkemizi derinden üzmüş, manevi olarak ülkemizin her bir bölgesinde hissedilmiştir” ifadelerine yer verildi.

‘SAĞLIKLI ŞEKİLDE İCRA EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL’

Deprem nedeniyle yedi gün süreyle milli yas ilan edildiği ve deprem bölgesinde enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber olunduğu belirtilerek, “Bu itibarla, kamuoyunda yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen söz konusu depremin yarattığı acılar henüz taze iken, enkaz altında kurtarılmaya çalışılan onlarca vatandaşımız söz konusu iken, yine deprem bölgesinde ailesi, akrabası, arkadaşı bulunan yargı çevremizde yer alan vatandaşlarımız deprem bölgesinden gelecek sevindirici bir haberi beklediği bu ortamda, duruşmaların sağlıklı bir şekilde icra edilmesi mümkün değildir” denildi.

DURUŞMALARIN ERTELENMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Duruşmaların ertelenmesinin taraflar ve vekilleri açısından doğru bir karar olacağının kaydedildiği tutanakta, “Meydana gelen tüm bu olumsuzluklar karşısında, her ne kadar bu hususta ulusal düzeyde henüz bir karar alınmamış ise de, Anayasa’nın 9. maddesi gereğince, Türk milleti adına bağımsız karar verme yetkisi bulunan Mahkememizce yapılan takdirde, bağımsız karar verme yetkisini kullandığı, Türk milletinin derin acılar yaşadığı bu ortamda duruşmaların ertelenmesinin taraf ve vekilleri yönünden en doğru karar olacağı kanaatine ulaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerini etkileyen, özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana illerinde can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasarlara sebebiyet veren depremin ülkemizde yarattığı etki nedeniyle duruşmanın ertelenmesine karar verdi.