Mahkemenin “AKP’li hakim” ısrarı

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin’in Özgür Gündem gazetesi nöbetçi genel yayın yönetmenliğinden dolayı terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılandığı davanın altıncı duruşması bugün Çağlayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Avukatlar bir önceki duruşmada AKP aday adayı olan hakim Murat Bircan hakkında reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme bu talebi reddetti. Duruşmaya katılan Erol Önderoğlu, şunları söyledi:

– Adil tarafsız mahkemede yargılanmak için taleplerimizi ilettik. Gelen yanıt itibariyle güvenli hissetmediğimizi bildirmek isterim. Bütün olanakları kullandık. 30 yıldır gazetecilik yapıyorum.

Erol Önderoğlu

TARAFSIZLIK BELİRLEYİCİ OLACAK

– Mahkemenin tarafsızlığı ilkesinin ne kadar kutsal olduğuyla ilgili söylemlerle karşılaşıyorum ancak medya camiasında benim hangi partiye yakın olduğum, üye olduğumla ilgili herhangi bir kanaat yoktur.

– Her çevreden gazeteciye destek olmuşumdur. Adalet mekanizmasında görev yapanlar için de bu tarafsızlık belirleyici olmalıdır. Bir partiye gönül vermiş birinin bu mahkemede kalması benim açımdan bir çelişkidir.