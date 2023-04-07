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7 Nisan 2023
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Mahkemeye ‘Geç gelen adalet’ tepkisi: 11.5 milyon çöpe mi gidecek?

Alaturka Online
Alaturka Online

2014 yılında dönemin CHP’li Belediye Başkanı Metin Burma tarafından ilçe merkezine 6 dönümlük bir alana yapılan Emek Park, Büyükşehir Meclisi komisyon kararıyla hizmet alanına çevrildi.

Ardından da geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST etkinliği için 11 milyon 500 bin liraya Keşif Kampüsü binası yapımına başlandı.

Ancak Mimarlar Odası Samsun Şubesi, yapılan imar değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma talepli dava açtı. Dava devam ederken belediye, Keşif Kampüsü binasını tamamladı.

İMAR MEVZUATINA AYKIRI

Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne açılan yürütmeyi durdurma davası ise binanın yapımı bittikten sonra sonuçlandı.

Mahkeme, Büyükşehir Belediyesi meclisinde Keşif Kampüsü için yapılan imar değişikliğini, “Planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve imar mevzuatına uygun olmadığı” kanaatine vararak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi ise yürütmeyi durdurma kararı sonrası Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesine itiraz etti. Ancak, Bölge İdare Mahkemesi belediyenin itirazını da reddetti.

“11.5 MİLYONUN HESABINI KİM VERECEK?”

Samsun Mimarlar Odası Kent İşleme Komitesi üyesi İsak Memişoğlu, yargının geç işlediğine dikkat çekti. Bina bittikten 8 ay sonra mahkemelerin karar verdiğini belirterek, “Mahkemelerin verdiği kararın ona göre hükmü yok. Ona göre mahkemeler esastan bu kararları alamazmış. Bakanlık yaptığını söylüyor. Bakanlık yapmış olmak şahıslara hukukun verdiği kararlara karşı muafiyet getiriyor galiba. Buraya harcanan 11.5 milyonun hesabını kim verecek?” dedi.

Öte yandan AKP’li belediye 8 Nisan’da Keşif Kampüsü’nün açılacağını duyurdu.

Samsun Mimarlar Odası Kent İşleme Komitesi üyesi İsak Memişoğlu

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