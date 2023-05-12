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12 Mayıs 2023
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Mahmut Arslan, yeniden HAK-İŞ Genel Başkanlığına seçildi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

HAK-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, Konfederasyonun 15. Olağan Genel Kurulu, 11 ve 12 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleşti.

Genel kurulun ikinci günü yapılan seçimler sonucunda, Mahmut Arslan yeniden genel başkanlığa seçildi.

Genel başkan yardımcılıklarına da Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Halil Çukutli, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı seçildi.

Seçim sonrası açıklama yapan Arslan, bütün mağdur ve mazlumların HAK-İŞ Konfederasyonuna ihtiyacı olduğunu belirtti.

Genel kurulun hayırlı olması dileğinde bulunan Arslan, “HAK-İŞ’in itibarına ve cesaretine uygun bir genel kurulu başarıyla sonuçlandırdık. Yeni dönemde daha güçlü ve etkin bir HAK-İŞ’i inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı. (AA)

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