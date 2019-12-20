Mahmutpaşa: Beni bu güzel havalar mahvetti

İstanbul’a bu yıl kış gelmeyince atkı, bere ve eldiven gibi tüm kışlık ürünler, depolarda kaldı. Kimi esnaf fiyatı düşürerek bu soruna çare bulmaya çalışırken kimisi de kampanyalar yaparak stoklarını eritmeye başladı. Konuştuğumuz her esnafa bir dokunduk bin ah işittik.

AVM MAĞAZALARI ÇAREYİ KAMPANYADA BULDU

Alışveriş merkezlerinde bulunan zincir mağazaların çoğunda kışlık ürün ve aksesurlarda 3 al 2 öde kampanyası başlatıldı. Vatandaşların kışlık ürünler yerine daha ince kıyafetleri seçtiklerini anlatan zincir mağaza çalışanı Ali Külhan, “Uygun fiyata ürünler sattığımız için vatandaşların genelde ilk tercihi biz oluyoruz. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde çoğu kışlık ürünümüz stoklarda erimişti ancak bu yıl kış gelmeyince ürünler elimizde kaldı. Biz de atkı, bere, eldiven gibi kışlık ürünlerin hepsinde 3 al 2 öde kampanyası başlattık, çoğu mağaza da bu akıma uydu” dedi. Mağazalarda bir erkek beresi ortalama 25 liradan satılırken kadın bereleri ise 35-40 TL arasında değişiyor.

PRİM İLE ÇALIŞAN PERSONEL MUTSUZ

Kışlık ürün reyonlarında çalışan AVM personelinin bu durumdan prim olarak etkilenip etkilenmediği sorduğumuz Külhan, “Havuz sistemi ile çalışan zincir mağazalarda ortak bir ciro olur ve herkes bunu yakalamaya çalışır, reyon ayrımı olmaz, ciro tutturursak da herkes bundan payını alır. Yani ya birlikte yükseliriz ya birlikte düşeriz. Reyon olarak çalışan bazı zincir mağazalar var ve kışlık aksesuar bölümlerinde çalışan arkadaşlarımız prim olarak etkilendi ve mutsuzlar” ifadelerini kullandı.

“SON 50 YILIN EN KÖTÜ KIŞ SEZONU”

İstanbul’da alışveriş denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan cıvıl cıvıl Mahmutpaşa’nın yolunu tuttuk. Alışveriş merkezlerinde ortalama 30-40 TL civarında olan fiyatlar yerine burada 5 liraya çocuk eldivenleri 10 liraya da bereler satılıyor. Düşük fiyatlara rağmen vatandaşların yine de kışlık alışveriş yapmadıklarını anlatan Mahmutpaşa esnafı, “Son 50 yılın en kötü kış sezonunu geçiriyoruz” dedi.

“ELLERİ ÜŞÜYECEK Kİ GELSİN ELDİVEN ALSIN”

Mahmutpaşa’da uzun yıllardır bere satan Murat Belli, kar yağmasını dört gözle beklediklerini belirterek, “Bizim hammaddemiz soğuk, vatandaşın elleri üşüyecek ki gelsin eldiven alsın, başı üşüyecek ki gelsin bere alsın, 15 liraya satıyoruz vatandaş yine de gelip almıyor” ifadelerini kullandı.

“ALIM GÜCÜ DE AZALDI”

Mahmutpaşa’da 50 yıldır atkı-bere toptancılığı yapan Enver Ertürk, vatandaşların kışlık ürün almamasını sadece hava şartlarına bağlamanın yanlış olduğunu belirterek, “Vatandaşların alım gücü de azaldı. Atkı, bere, eldiven setimizi 20 liradan 17 liraya düşürdük, hepsi kendi imalatımız ancak yine de satışlar istediğimiz gibi değil. Son 50 yılın en kötü sezonunu yaşıyoruz, bizi bu güzel havalar mahvetti” dedi.

İLGİLİ HABER Soğumayan havalar ekonomiyi nasıl etkiliyor?