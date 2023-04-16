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16 Nisan 2023
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Majid Hosseini Kasımpaşa maçında yok

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 29. haftasını Galatasaray mağlubiyeti ile kapattı. Sarı kırmızılı takımın aldığı ağır mağlubiyetin yanı sıra bir oyuncusunu da kaybetti.

Galatasaray maçına ilk 11’de sahaya çıkan Majid Hosseini, maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz tarafından 45+10.dakikada VAR’ın uyarısı sonrası direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Majid Hosseini, 19 Nisan 2023 Çarşamba günü RGH Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alamayacak.

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