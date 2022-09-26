Makam odasında silahından çıkan kurşun memuru yaraladı: Daire başkanı görevinin başında!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanı Ali Aykut T.’nin silahından çıkan kurşunlar memur Aygün A.’ya isabet etti. Aygün A., böbreğini kaybederken, Ali Aykut T.’nin görevine devam ettiği öğrenildi.

Fırat FISTIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanı Ali Aykut T.’nin silahından çıkan kurşun memur Aygün A.’ya isabet etti.

Hastaneye kaldırılan Aygün A. bir böbreğini kaybetti. Olayın duyulmasının ardından Başsavcılık Ali Aykut T., hakkında ‘taksirle yaralama’ suçundan soruşturma başlattı.

“SİLAH BİR ANDA ATEŞ ALDI”

Yaralanan memur Aygün A., ifadesinde İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müdürlüğünde memur olarak görev yaparken 22 Şubat günü Milli Emlak Daire Başkanı Ali Aykut T.’nin odasına gittiğini, T.’nin aldığı silahı temizliğini, bakımını kendisinin yapıp yapamayacağını sorduğunu aktardı.

Daha sonra Ali Aykut T.’nin, silahı çekmecesinden çıkararak odada bulunan Emrullah Ç.’ye uzattığını, Ç.’nin de silahı eline aldıktan sonra silahın ateş aldığını ve silahtan çıkan kurşunların kendisine isabet ettiğini söyledi.

BÖBREĞİNİN VE BAĞIRSAĞININ BİR KISMI ALINDI

Yaralanma sonucunda Aygün A., hastaneye kaldırıldı, sol böbreğinin ve bağırsağının bir kısmı alındı. Aygün A., olayla ilgili hem daire başkanından hem de Emrullah Ç. hakkında şikayetçi oldu.

Başsavcılık da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Ali Aykut T. ifadesinde, şarjörü çıkarmasına rağmen Emrullah Ç.’nin silahı eline alarak kurcaladığını belirterek silahın bir anda patladığını söyledi.

OLAY POLİSE BİLDİRİLMEDİ

Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda da memur Aygün A.’nın yaralanmasının basit bir yaralanma olmadığı, yaşamını tehlikeye soktuğu tespit edildi.

Bu yaralanma olayından 5 saat önce de silahın yine incelenirken patladığı ve duvarı deldiği iddia edildi. Ancak bu olay polise bildirilmedi.

GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Bilirkişi raporunda da daire başkanı Ali Aykut T’nin odada gerekli önlemleri almadan, doldur boşalt yapmadan silahın temizlenmesine önayak olmasından dolayı kusurlu olduğu, taksirle yaralama suçunu işlediği vurgulandı. Savcı da iki kişinin cezalandırılmasını talep etti.

Yaralanan memur Aygün A. ise ise bakanlığın olayın üstünü örtmeye çalıştığını ileri sürerek, daire başkanı Ali Aykut T.’nin bu görevine devam etmemesi gerektiğini düşündüğünü bildirdi.

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