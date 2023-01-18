Makarnanın yerini powerbank aldı!

İlçede ilk kez oy kullanacakların listesini çıkaran belediye, gençlerin doğum günlerinde kapılarına giderek yaş pasta ve taşınabilir şarj aleti (powerbank) hediye ediyor. Maçka Belediyesi Başkanı Koray Koçhan’ın imzasının olduğu, belediyenin antetli kağıdına yazılmış bir mektupla da AKP’ye oy isteniyor.

SİZE GÜVENİYORUZ

Mektupta, “Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ‘Türkiye Yüzyılı’na adım adım ilerlerken siz gençlerin desteği her zamankinden daha da önemli. ‘Türkiye Yüzyılı’na giderken vereceğin destek ile ilk oyun ülkemizde oynanmak istenen oyunların hepsini bozacaktır. Bizler yarın Türkiyesi’ni bırakacağımız siz gençlerimiz için her zaman buradayız. Bizler x, y, z gibi çeşitli sembol ve harflerle sizleri ayrıştırmadan tüm gençlerimize en iyi imkanları sağlayabilmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Teknofest kuşağı gençlerimize güveniyoruz. Bu vesile ile seni, aileni ve tüm sevdiklerini en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerine yer verildi.