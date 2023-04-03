Makaron kaçakçılığında rekor yakalama

İzmir’in Menderes ilçesinde yapılan operasyonda, kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilerin dört ayrı depoda sakladığı 672 milyon 490 bin bandrolsüz makaron ve 1,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Bu miktarın, Türkiye’de bir seferde ele geçirilen en yüksek makaron miktarı olduğu belirtiliyor.

Şüphelilerin, sigara fabrikalarından ihracat yapacaklarını belirterek yaklaşık 150 milyon lira karşılığında bandrolsüz şekilde peyderpey temin ettikleri makaronları, iç piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi. Operasyonda H.Ş., A.S. ve B.D. adlı üç şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden B.D. tutuklanırken diğer ikisi serbest bırakıldı. (AA-DHA)