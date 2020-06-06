Malatya'da 217 yataklı onkoloji hastanesinin yapımı tamamlandı

MALATYA (AA) – İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yapımı tamamlanan 217 yataklı onkoloji hastanesinin resmi açılışını beklemeden hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, inşaatı tamamlanan Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek Onkoloji Hastanesi'nde inceleme yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kızılay, hastanenin yapımının tamamlandığını ve resmi açılışın da uygun görülen bir tarihte yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Hasta hizmeti bakımından ne zaman hizmete girecek derseniz, biz (resmi) açılışı beklemeden hizmete vermeye başlayacağız. Birkaç hafta içerisinde hasta almaya başlayacağız. Hastanemiz 31 bin 590 metrekare kapalı alana sahip. 2017 yataklı, her bir hasta odamız bir yataklı."

Hastanenin sağlık görevlilerinin yanı sınar temizlik ve güvenlik görevlilerini de istihdam edeceğini aktaran Kızılay, bu personelin de iki hafta içerisinde iş başı yapacağını söyledi.

Kızılay, hastanenin şifa dağıtmaya başlaması için yoğun bir çaba harcadıklarını ve biran önce hizmet vermesini istediklerini aktararak, hastanenin onkoloji alanında en ileri araştırmaları yapan kanser tedavi merkezi olmasını hedeflediklerini belirtti.

Basın açıklamasında Kızılay'a, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ve Hastane Müdürü Ahmet Sönmez eşlik etti.