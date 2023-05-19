Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 11.23’te merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER