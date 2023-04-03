Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle büyük yıkım yaşayan Malatya’da deprem kabusu sürüyor. Bazıları 5’in üstünde olan artçı sarsıntılarla sallanan kentte bugün de 4.3 büyüklüğünde bir depren yalandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Doğanşehir’in Günedoğru mahhalesi olan deprem, saat 13.52’de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yıkıma neden olmayan deprem bölgede korkuya sebep oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER