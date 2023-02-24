Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 23.25’te Malatya’nın Pütürge ilçesinde gerçekleşti.
4.7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER