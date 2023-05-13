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13 Mayıs 2023
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Malatya’da 4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Malatya’da deprem oldu. Battalgazi ilçesinde saat 22.54’te meydana gelen depremin 4.0 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

AFAD verilerine göre, deprem yerin 7.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

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