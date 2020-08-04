Malatya’da 5,2 şiddetinde deprem! 4 Ağustos 2020 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber





Depremde can kaybı yaşanmadı ama ağır hasarlı evler var… 4 Ağustos 2020 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber ekstra videoları yayında hemen izle! Bayramda yaşanan tedbirsizlik salgında tekrar artış endişesi yarattı! 4 Ağustos 2020 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Türkiye Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

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