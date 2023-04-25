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25 Nisan 2023
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Malatya’da 6 katlı bina çöktü: Yaralılar var

Alaturka Online
Alaturka Online

Malatya’da depremlerde ağır hasar alan 6 katlı bina çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 6 katlı binanın enkazında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polisler, enkazın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, çöken binadan bazı parçalar, yan binanın duvarına da zarar verdi.

BİNADA KALAN 4 KİŞİ ÇIKARILDI

Kapısının sıkışması sonucu binada kalan 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle çıkartıldı. Korku yaşayan bu kişiler, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Vali Hulusi Şahin de bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Şahin, gazetecilere, yıkılan binanın depremde ağır hasar gördüğünü belirterek, “Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri çalışma yaparken binadan ses geldiğini hissediyorlar ve çıkıyorlar, sonra bina çöküyor.” dedi.

Vali Şahin, çöken binanın yanındaki apartmandan ekipler tarafından çıkartılan 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini vurguladı. (AA)

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