Malatya’da çiftçiler AKP’nin tarım politikasını protesto etti

Malatya’da Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm-Köy-Sen) ve köylüler yapılan zamları protesto etti. Sendika adına konuşan Tüm Köy Sen Malatya Şube Başkanı Ali Gürel, “Ülkemiz yakın döneme kadar tarım ürünlerinde kendi kendine yeten ve aynı zamanda dış ülkelere ihracat yapan bir ülke iken, son 10 yılda kendine yetemeyen ve tarım ürünlerini ithal eden bir duruma geldi” diyerek iktidara tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

Malatya kent merkezinde Tüm Üretici Köylüler Sendikası ve köylüler tarımsal girdilerde yaşanan maliyet artışlarını protesto etti; mazot, gübre, tohum ve tarımsal ilaçlarda vergilerin kaldırılması talep edildi.

“MAZOT, GÜBRE, ELEKTRİK FİYATLARI HER GÜN ARTTI”

Tüm Köy Sen Malatya Şube Başkanı Ali Gürel, açıklamasında şunları söyledi:

* Ülkemiz yakın döneme kadar tarım ürünlerinde kendi kendine yeten ve aynı zamanda dış ülkelere ihracat yapan bir ülke iken, son 10 yılda kendine yetemeyen ve tarım ürünlerini ithal eden bir duruma geldi. Bu duruma üretici köylü değil hükümetlerin uyguladığı tarım politikaları neden olmuştur. Bu politikaları uygulamaya neden olanlar da Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve kapitalist devletlerin bizim gibi gelişmekte olan ülkelere dayattıkları tarım politikalarıdır.

* Özelleştirmelerin öne çıkarıldığı, tarım girdilerinin yüksek tutulduğu bu tarım politikaları sonucu, üretici ekim yapamadı, ektiği kısmına eksik gübre atarak ekim yaptı. Dolardaki yüksek kur sebebiyle tarım girdilerinde dışa bağımlı olmamızdan kaynaklı olarak mazot, gübre, elektrik ve ilaç fiyatları her gün artarak devam etti. Bu nedenle gübresiz ekim yapıldı ve tarlaların bir kısmı boş bırakıldı.

* Ayrıca dünyada kuru kayısının yüzde 85’ni üreten bir il olarak kayısı bahçelerimizde sonbaharda kullanımı zorunlu olan ilaç ve gübre atılmadı, ilkbahar mevsimine bırakıldı. Bu böyle giderse ilkbaharda da atamayacağız ve kayısı bahçelerini kurumaya terk edeceğiz.

* Mazotun 6 TL’den 12 TL’ye çıktığı, tarımsal ilaçların tonunun 250 TL’den 800 TL’ye çıktığı bir süreçte, burada Tarım Bakanı’na sesleniyoruz; bu durumda tarım sürdürülebilir, üretim yapılabilir mi? Çiftçi zarar ettiği işten imtina ediyor, tarlasını ekemiyor, yaşamını borç-harçla sürdürmeye çalışıyor.

“KITLIK YAŞAYACAĞIZ DEMEKTİR”

“Üretimin yapılması, üreticinin kazanması, tüketicinin uygun fiyattan ürün bulması için tarımın desteklenmesi gerekiyor” diyen Gürel, şu ifadeleri kullandı:

* Bu da mazot, gübre, ilaç tohum ve benzeri girdilerde ÖTV ve KDV’nin kaldırılması, fiyatların uygun duruma çekilmesi ve tarımın desteklenmesi ile olur. Bunun olabilmesi için hükümetin şimdi uyguladığı tarım politikalarında vazgeçmesi gerekiyor.

* Ancak görünen o ki iktidarın bu politikalardan vazgeçtiği görülmüyor. Dövize yapılan müdahale sonucu kurda bir düşüş sağlandı ancak gübre, mazot, tarımsal ilaç ve elektrikte kayda değer bir düşüş görülmedi. Tam tersine yeni yıl ile birlikte elektrik, mazot ve benzine zam müjdesi ile uyandık.

* Mazota zam demek nakliyeden dolayı iğneden ipliğe tutun da tüm tüketim ürünlerine zam gelmesi demektir. Bu yaşanan durumun kuraklıkla birleşmesi sonucu tarım ürünlerinde 2022 yılında daha az üretim olacağından dolayı gerek üretici, gerekse tüketici zor günler yaşayacaktır.

* Aynı zamanda beslenmek için ya ürün bulamayacağız, ya da pahalıya satın alacağız. Kısacası kıtlık yaşayacağız demektir.

“YANLIŞ POLİTİKALAR SONUCU TÜTÜN VE PANCAR GİBİ ÜRÜNLERE KOTA GETİRİLDİ”

Tarımda uygulanan yanlış politikalar sonucunda ülkede tütün ve pancar gibi ürünlere kota getirildiğini belirten Gürel şunları kaydetti;

* İlimizde ağırlıklı olarak üretimi yapılan kayısı da üç-beş tüccarın insafına bırakıldı. Bu yıl kayısı üretiminde rekoltenin düşük olması sebebiyle tavan fiyat geç açıklandı. Bu sebeple ihtiyacı olan üretici köylü ürününü erkende ortalama olarak 30-40 TL arasında elinde çıkarmak zorunda kaldı.

* Daha sonra iki ay gibi kısa bir sürede fiyatlar iki katına fırladı. Bu arada zarar eden yine üretici köylü oldu. Kazananlar aracılar ve tefeciler olmuştur. Tütün ve şekere kota getirilmesinin amacı ise kapitalist tekellerden, şekerde Kargil, tütünde şirketlerin çıkarlarını korumaktır.

* İlimizde kota getirilen tütün ekildiği halde pazarlanması ve satışı yasaklanmıştır. Tütün üreten üretici köylü ürettiği tütünü satmaya ve bir ilden diğer bir ile göndermeye çalışırken ağır para cezalarına çarptırılarak mağdur edilmektedir. Bu nedenle tütün üreticisi köylülerin ürettikleri tütünlerin serbest olarak satışı ve pazarlaması dolaylı yollarla yasaklanmaya çalışılıyor. Tütün üreticisinin mağduriyetinin giderilmesi için üretici lehine yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

“GEÇİNEMİYORUZ, ZAMLAR GERİ ALINMALIDIR”

Gürel, sendika olarak taleplerini şöyle sıraladı:

* Mazot, gübre, tohum ve tarımsal ilaçlarda ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır.

* Tarım Kredi Kooperatif mağdurlarının borç faizleri silinmeli, anaparası da taksitlendirilmelidir.

* Üretici köylünün yaşam alanlarının talan edilmesinden vazgeçilmelidir.

* Tarımsal destekler günün ihtiyaçlarına göre yükseltilmelidir.

* Tütün üreticisine ve satıcısına yapılan haksız uygulamalardan vazgeçilmelidir.

* Geçinemiyoruz, getirilen zamlar geri alınmalıdır.

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