Malatya'da cinayet ve yaralama zanlısı 3 şüpheli tutuklandı

MALATYA (AA) – Malatya'da cinayet ve silahlı yaralama olayına karışan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezmi Karatay Caddesi'nde 17 Mart'ta meydana gelen silahlı kavgada E.D'nin hayatını kaybetmesi, E.B, ile M.D'nin yaralanmasıyla ilgili firari şüphelilerinden M.E, A.B. ve Y.S.İ. suç aleti 2 tabanca, 16 fişek ve 1 pompalı tüfekle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, olayla ilgili tutuklu sayısı da 7'ye çıktı.

Cezmi Karatay Caddesi'nde 17 Mart'ta meydana gelen silahlı kavgada E.D'nin hayatını kaybetmesi, E.B, ile M.D'nin yaralanmasıyla ilgili daha önce gözaltına alınan S.A, M.K, B.G, ve M.U.K. tutuklamıştı.