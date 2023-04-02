Malatya’da korkutan deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Malatya’nın Pötürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 22.04’te oldu.

Yerin 10.6 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER