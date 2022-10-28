Malatya’da korkutan deprem (Son depremler)

Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 22.16’da deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan ilk açıklamada depremin büyüklüğünün 4.1, derinliğinin 5.14 kilometre olduğu belirtildi. Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili “DAF’ın bu kesimi stres biriktiriyor” dedi.

Malatya’da saat 22.16’da deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, Pütürge ilçesindeki deprem 4.1 büyüklüğünde ve yerin 5.14 kilometre derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre ise deprem 4.0 büyüklüğünde ve yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

NACİ GÖRÜR: STRES BİRİKTİRİYOR

Çevre illerden de hissedilen depremi değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Arkadaşlar, az önce Karşıyaka-Pütürge/ Malatya’da 4,0 deprem oldu. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, DAF’ın bu kesimi stres biriktiriyor. Geçmiş olsun, sevgiyle” ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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