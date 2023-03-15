Malatya’da sağanak sele dönüştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Malatya’da sağanak etkili oldu. Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Kale ve Pütürge ilçeleri ile kent merkezinde sağanak, kısmen sele dönüştü.

Yağış nedeniyle depremzedelerin kaldığı bazı çadırlarla, ev ve iş yerlerini su bastı. Buralarda kalanlar belediye ekiplerince tahliye edildi. Göle dönen cadde ve sokaklarda trafikte de aksamalar yaşandı. Sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri de su altında kaldı.

DOĞANŞEHİR’DE KANAL TAŞTI

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Doğanşehir’de tarım alanlarına sulama suyu taşıyan kanalın taşmasıyla depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı. Birçok çadır zarar görürken, depremzedeler son anda kurtuldu. Depremzedeler, eşya ve hayvanlarını kurtarmak için çaba sarf etti. Ekili araziler ile kayısı bahçeleri de su altında kalarak zarar gördü.

‘ÖMRÜMDE BÖYLE BİR SEL GÖRMEDİM’

Doğu Mahallesi’nde kaldıkları çadır sular altında kalarak yıkılan 2 çocuk babası Hüseyin Koca (50), sağanakla birlikte ilçe arazisine su taşıyan kanalın taştığını belirterek, “Ömrümde böyle bir sel görmedim. Depremden sonra ikinci bir felaketi yaşadık” dedi. Depremzede Celal Günaydın’ın (58) dün AFAD’dan aldığı çadır da sular altında kaldı, eşyaları da kullanılamaz hale geldi.

Vahap Küçük Meydanı’ndaki çadır kentte kalan Nihayet Karakılıç (37), kızları Aynur (17) ve Lale’yi (13) ise sel sularından komşuları Arif Doğan kurtardı. Sel sularına uykuda yakalanan Nihayet Karakılıç, konteyner talebinde bulunarak, “Kaymakamlığa müracaat ederek konteyner verilmesini istedim. 2 kızımla birlikte yaşıyorum” diye konuştu. (DHA)