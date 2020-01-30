Malatya’da tatil olan okullar hangileri? Malatya’da okullar ne zaman açılacak?

Elazığ ve Malatya‘da geçen cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı. Depremde birçok bina da hasar aldı. Hasar alan binaların arasında okullar da yer alıyor.

10 ŞUBAT’A KADAR EĞİTİME ARA VERİLDİ

Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Deprem nedeniyle ilimize bağlı Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmişti.

Bu açıklamayla birlikte, Malatya genelinde, ana okulu, ilk, orta ve liselerin tamamında ilk yarı tatili 10 Şubat’a kadar uzatılmış oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, Elazığ’daki tüm ilk, orta ve lise; Malatya‘da ise Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde ilk yarı ara tatili 10 Şubat’a kadar uzatıldığını açıklamıştı. (İHA)