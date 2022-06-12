Malatya’da tek kişilik eylem: Hastaneler, yollar, tüneller karın doyurmuyor

Malatya’da İbrahim Çoban isimli bir vatandaş, üst üste gelen zamları protesto etmek, hayat pahalılığını eleştirmek amacıyla eylem yaptı. Tek başına basın açıklaması yapan Çoban, “Hastaneler, yollar, tüneller, park ve bahçeler bunlar inkar dilemez ama karın doyurmuyor. Bittik, tükendik artık. Her şeyin fiyatı arttı ama maaşlar yerinde saydı” diyerek iktidara tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

Malatya‘da yaşayan İbrahim Çoban, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için Soykan Meydanı’nda eylem yaptı. Eylem öncesi Malatyalılardan destek isteyen Çoban, istediği desteği tam anlamıyla göremedi. Tek kişi başladığı eylemi, 10 kişiyle tamamlayan Çoban, hiçbir siyasi parti, sendika ya da sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını ifade etti.

“YETER ARTIK DEDİKÇE HER GÜN BİR YENİSİ GELİYOR”

Çoban, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

* “Geç de olsa gerek hükümetin gerekse hükümet karşıtı birilerinin, para babalarının, stokçuların ve fırsatçıların sayesinde son zamanlarda gıdadan giyime, ısınmadan barınmaya, ulaşımdan suya, elektrikten doğalgaza, akaryakıttan birçok yaşamsal ihtiyaçlara yapılan zamları eleştirmek, protesto etmek ve çözüm yolu bulmak için bu eylemi düzenliyorum.

* Vatandaşın bu zamla mücadele edebilecek ne bir günü kaldı ne takati ne de parası çünkü zamlar ve maaşlar arasında uçurumlar var. Milletin alım gücü hepten çöktü. ‘Yeter artık’ dedikçe her gün bir yenisi geliyor. Adeta gün doğmadan zam doğuyor.”

“HASTANELER, YOLLAR, TÜNELLER KARIN DOYURMUYOR”

“Bu resmi siz yarattınız. Gurur duyun eserinizle” diyen, üst üste gelen zamların vatandaşların alım gücünü düşürdüğünü kaydeden Çoban, şu ifadeleri kullandı:

* “Başta elektrik olmak üzere su, doğalgaz, akaryakıt, LPG gibi yaşamsal ihtiyaçlara yapılan zamlar; gıdadan tutunda giyim kuşama, ulaşımdan barınmaya ve market fiyatlarına kadar tüm ihtiyaçlara yansımakta, hayatın her alanını olumsuz yönde etkilemektedir.

* Sayın Nebati’ye soruyorum; şu tabloya bakın ne görüyorsunuz? Kurucusu olduğunuz Adalet ve Kalkına Partisi’nde adaletten söz etmek mümkün değil. Kalkınmıyor muyuz, evet. Hastaneler, yollar, tüneller, park ve bahçeler bunlar inkar dilemez ama karın doyurmuyor.

* Evet, insanımız hasta ve hastaneye gidiyor çünkü doğru düzgün beslenemiyor. Vatandaş artık bir şey alamıyor. Sürekli gözünde bir şey eksik kalıyor. Aç kalıyor. Evine iki kilo meyve götüremedikten, sofrasında et olmadıktan sonra siz daha çok hastane yaparsınız.

* Sigaraya zam yaparken ‘içmesinler’ diye yaptığınızı dile getirdiniz. Elektriğe karanlıkta kalalım, suya içmeyelim, ekmeğe açlıktan ölelim, doğalgaza soğuktan donalım, akaryakıta ulaşıma gitmeyelim diye mi zam yaptınız?”