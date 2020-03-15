Malatya’da umreden dönen vatandaşlar hastaneye sevk edildi

Suudi Arabistan’ın Medine kentinden geçtiğimiz günlerde Malatya’ya dönen vatandaşlar, Corona virüsü nedeniyle alınan önlemler kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.
Kontroller sırasında bazı vatandaşlarda semptomlar tespit edilince ambulanslarla tedbir amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sağlık görevlileri özel giysilerle önlem alırken, hastanede gözlem altına alınan vatandaşların test işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İHA
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