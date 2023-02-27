Malatya’daki deprem anı böyle görüntülendi





Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem kentteki ev ve iş yeri kameralarına yansıdı.

Bazı kafe restoran ve evlerin kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların panik anları yer alırken, depremin etkisini de gözler önüne serildi.

İş yerlerine yansıyan görüntüler de ise, oturan vatandaşların panik anları ve eşyaların sallandığı görüldü.

Öte yandan kentte deprem sonrası bazı hasarlı binalar yıkılırken, en çok yıkımın ise Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde olduğu öğrenildi. DHA