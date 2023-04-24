Malatyalı depremzedeler bayramı elektriksiz geçirmiş





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da Şeker Fabrikası’nın arazisinde kurulan çadır kentlerde kalan yurttaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

“ELEKTRİK YOK, İNTERNET YOK”

Elektriklerin olmamasından dolayı dert yanan depremzede, “Malatya’da şeker fabrikası arazisindeki çadır kentte depremden beri elektrik hiçbir şekilde verilmemiş, valilikten gelip üçlü priz dağıtmışlar, hâlâ elektrik yok, bayramı da elektriksiz geçirmişler. Çocuklar ders çalışamıyor, internet yok, elektrik yok” dedi.

“RAMAZAN’I TELEFON IŞIĞINDA GEÇİRDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR”

Yurttaşların elektrikle ilgili sorunlarını dinleyen Ağbaba, konuyu yetkililere ileteceği sözünü verdi. Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

* “Şeker Fabrikası alanına kurulan C Blok’taki çadırlar. Toplam 900 üzerinde çadır olduğu söyleniyor. Ama maalesef çadırlarda elektrik yok. Bu insanlar ramazanı telefon ışığında geçirdiklerini söylüyorlar. Üç aydır böyle olduğu söyleniyor.

* Ben bu konuyu ilgililere ileteceğim. Hem Malatya Valiliği’ne hem Aksa yetkililerine ileteceğim. Sanırım burada trafo yok. Trafo kurulması konusunda gerekenleri ileteceğim.

* Bayramı da karanlıkta geçirdiniz. Ders çalışamıyorsunuz, kitap okuyamıyorsunuz. Depremin başından beri yanınızdayım. Malatya’da geziyoruz. İnşallah bu günleri de hep beraber atlayacağız.”